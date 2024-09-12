Приватизация добралась до английского скакуна под Волгоградом

Администрация Котельниковского района Волгоградской области решила избавиться от лошади чистокровной английской верховой породы по кличке «Мольба». Как сообщает V102.RU со ссылкой на ГИС Торги, животное, которое является муниципальной собственностью, в августе текущего года было включено в программу приватизации и выставлено на торги.

Породистую 8-летнюю лошадь рыжей масти в августе уже пытались продать, но тогда покупателей не нашлось. Сейчас аукцион объявлен повторно.

За «Мольбу» районная администрация хотела бы получить 256 тысяч рублей без учета НДС - это начальная цена аукциона, но она может быть снижена. В условиях торгов указано, что цена отсечения составляет 50% от начальной цены, т.е. 128 тысяч рублей - это минимальная стоимость, на которую может согласиться собственник имущества.

Отмечается, что лошадь не находится под обременением.

Фото из архива V102.RU