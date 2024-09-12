Общество

Приватизация добралась до английского скакуна под Волгоградом

Общество 12.09.2024 06:20
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12.09.2024 06:20


Администрация Котельниковского района Волгоградской области решила избавиться от лошади чистокровной английской верховой породы по кличке «Мольба». Как сообщает V102.RU со ссылкой на ГИС Торги, животное, которое является муниципальной собственностью, в августе текущего года было включено в программу приватизации и выставлено на торги.

Породистую 8-летнюю лошадь рыжей масти в августе уже пытались продать, но тогда покупателей не нашлось. Сейчас аукцион объявлен повторно.

За «Мольбу» районная администрация хотела бы получить 256 тысяч рублей без учета НДС - это начальная цена аукциона, но она может быть снижена. В условиях торгов указано, что цена отсечения составляет 50% от начальной цены, т.е. 128 тысяч рублей - это минимальная стоимость, на которую может согласиться собственник имущества.

Отмечается, что лошадь не находится под обременением.

Фото из архива V102.RU

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