Общество

Мольба ищет дом: под Волгоградом власти райцентра пытаются пристроить лошадь в добрые руки

Общество 02.10.2024 06:37
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02.10.2024 06:37


В Котельниково Волгоградской области районные власти ищут новых хозяев для 8-летней лошади по кличке Мольба. Как сообщает ИА «Высота 102», животное чистокровной английской верховой породы выставлено на аукцион по символической стоимости 12,8 тыс. рублей.

Это уже не первая попытка муниципалитета найти нового владельца для скакуна. Изначально представители администрации просили за рысака 256 тыс. рублей – рыночную стоимость для породистой лошади. При этом условия конкурса предусматривали возможность снижения стоимости до 128 тыс. рублей.

Не сыскав претендентов на «англичанку», власти решились на отчаянный шаг – отдать животное в добрые руки по бросовой цене.

Отметим, заявки на участие в аукционе принимаются на площадке ГИС «Торги» с 2 октября по 21 ноября 2024 года.

Фото: администрация Котельниковского района

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