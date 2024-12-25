



В Волгограде на территории Тракторозаводского района Волгограда готовятся приступить ко второму этапу работ по капитальному ремонту здания бывшего роддома №1 по адресу ул. им. Жолудева, д.1а. Как сообщает ИА «Высота 102», ранее здесь были выполнены работы по замене кровли, части внутренних инженерных сетей, устройству перегородок, полов, лифтовой шахты, окон, восстановлению перекрытий.

- Изначально проектно-сметная документация предусматривала полный капитальный ремонт здания на общую сумму более 198 млн. рублей. Однако работы были разбиты на 2 этапа со сроком реализации в 2024 и в 2025 годах, - рассказали журналистам в администрации Волгоградской области.

В 2023 году власти выделили на обновление здания 66 млн рублей. Подрядчик досрочно сдал работы в июле 2024 года, что позволило активизировать подготовку ко второму этапу реализации проекта. 23 декабря 2024 года власти объявили о поиске подрядчика для завершения обновления сооружения.

Победителю открытого конкурса предстоит произвести внутреннюю отделку помещений, завершить замену инженерных сетей, обустроить систему дымоудаления, восстановить фасад здания и благоустроить прилегающую территорию.

На эти цели с учётом повышения цен из бюджета были выделены 141,9 млн рублей. Победитель аукциона будет определён в январе 2025 года. Работы должны быть выполнены в течение 10 месяцев.

Отметим, после завершения ремонта здесь разместится Центр социальной адаптации для граждан с ментальными нарушениями. Учреждение будет входить в состав Волжского психоневрологического интерната и позволит создать условия для социальной адаптации, восстановления и развития социальных навыков граждан с ментальными нарушениями.