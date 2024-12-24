Отделения МФЦ в Волгоградской области уйдут на каникулы





Жители Волгоградской области не смогут получить документы или подать заявление на оформление необходимых справок в отделениях МФЦ в период с 29 декабря 2024 года по 8 января 2025-го. Об этом говорится в сообщении на сайте ГКУ ВО «МФЦ». В последний рабочий день этого года, 28 декабря, волгоградцам будут лишь выдавать готовые документы.

График работы ГКУ ВО «МФЦ» предстоящие дни и на новогодних:

27 декабря 2024 – последний день приема документов;

28 декабря 2024 - только выдача готовых документов;

29 декабря 2024 - 8 января 2025 - выходные дни;

9 января 2025 – работа по графику.

Если у вас возникли вопросы, вы можете обратиться на горячую линию по телефону 8 (8442) 92-40-14.