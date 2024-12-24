Глава МЧС Куренков рассказал об интеграции домофонов в систему оповещения населения





В России планируют интегрировать домофон в единую систему оповещения населения о чрезвычайных ситуациях. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на «РИА Новости», с соответствующей инициативой выступило МЧС России.

Новый канал экстренной связи должен дополнить звуковые оповещения, смс-рассылки, а также информационные сообщения по радио и ТВ.

- Частью — да. Но они не заменят основные средства системы оповещения: сеть электросвязи, радио- и телевещание, — подчеркнул министр МЧС России Александр Куренков.

Ранее, весной 2024 года, федеральный чиновник пояснял, что данная инициатива позволила бы улучшить охват населения, в частности, за счёт граждан, у которых в тот самый момент будут выключены теле- и радиоприёмники и по каким-то причинам они не могут получить эту информацию из других источников. При этом, на какой стадии реализации сейчас находится это предложение, министр не уточнил.