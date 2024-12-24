Общество

В Урюпинске простятся с погибшим в ДНР Сергеем Гайдамаком

Общество 24.12.2024 08:28
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24.12.2024 08:28


Сегодня, 24 декабря, в Урюпинске Волгоградской области похоронят Сергея Гайдамака, погибшего в ходе спецоперации. Как сообщили V102.RU в администрации городского округа, Сергей Гайдамак заключил контракт с Министерством обороны в 2024 году и отправился защищать интересы родины. Он служил рядовым мотострелкового полка. 
Боец погиб 31 августа в боях за Георгиевку Марьинского района ДНР. Ему было 52 года. Похоронят жителя Урюпинска в хуторе Попов после траурной церемонии в сквере Павших борцов. 
Фото администрации Урюпинска VK.com

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