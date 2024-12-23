Расследования

Суд заочно ужесточил наказание экс-владельцу «Красного Октября» Герасименко

Расследования 23.12.2024 18:53
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23.12.2024 18:53

Краснооктябрьский районный суд Волгограда сегодня, 23 октября, заочно ужесточил наказание экс-владельцу «Красного Октября» Дмитрию Герсименко за вывод миллиардных активов с предприятия. Как сообщает ИА «Высота 102» по итогу пересмотра ранее вынесенного приговора Герасименко назначено наказание в виде 9 лет лишения свободы в колонии общего режима со штрафом в размере 700 000 рублей и с лишением права заниматься деятельностью, связанной с выполнением управленческих функций в коммерческих организациях, на срок 2 года.

Напомним, что ранее «Красный Октябрь» формально принадлежал швейцарской Red October International. Дмитрий Герасименко являлся президентом этой компании, однако следствие считало его владельцем «Красного Октября». Бенефициаром «Красного Октября» числился также украинский олигарх Игорь Коломойский. 

Согласно выводам следствия, из-за действий Герасименко и группы бывших менеджеров металлургического завода (Павел Пименов, Алексей Тарасов, Роман Модзгвришвили, Сергей Зецепин и Диана Цхомелидзе, которые за хищение имущества предприятия на сумму 8,5 млрд рублей суммарно получили 30 лет на пятерых) «Красный Октябрь» оказался в финансовой яме, что привело его к банкротству. Осенью 2018 года на этом предприятии из-за возникшего кризиса и объявленной процедуры банкротства было остановлено производство, что заставило региональные власти и лично губернатора вмешаться в ситуацию. Благодаря этому удалось вывести предприятие из тяжелой ситуации, выплатить зарплату многотысячному коллективу, не допустить закрытия производства. Пока власти вытаскивали завод, следователи разбирались в мутных схемах прежнего руководства «Красного Октября». Оперативное сопровождение уголовного дела осуществлялось УФСБ России по Волгоградской области.

Летом 2023 года Дмитрий Герасименко был приговорен в Волгограде заочно к 8 годам лишения свободы и штрафу в размере 700 тыс. рублей. Однако, как стало известно сегодня, приговор был оспорен в Верховном суде РФ, после чего материалы вернулись в районный суд Волгограда на новое рассмотрение. В итоге преступные действия Герасименко вновь нашли подтверждение. 

– В период с 2011 по 2015 год подсудимый Герасименко, являясь исполнительным директором ЗАО «ВМЗ «Красный Октябрь», при пособничестве других лиц, организовал совершение конкурсными управляющими злоупотребления полномочиями, повлекшее тяжкие последствия в виде не поступления в конкурсную массу ЗАО «ВМЗ «Красный Октябрь» денежных средств в размере 8 516 912 329 рублей и неполучение кредиторами ЗАО «ВМЗ «Красный Октябрь» и ИФНС России задолженности на сумму 2 659 986 672 рубля. Также в результате преступных действий Герасименко и других лиц произошло хищение имущества ЗАО «ВМЗ «Красный Октябрь» путём растраты, а именно продажи 100 % обыкновенных бездокументарных акций ОАО «Волгоградское металлургическое объединение» и ОАО «Волгоградский механический завод «Красный Октябрь» - по ценам ниже их реальной рыночной стоимости, – сообщили сегодня в Объединенной пресс-службе судов Волгоградской области. 

Отметим, что уже восемь лет, с 2016 года, Дмитрий Герасименко находится в международном розыске. В связи с этим приговор экс-владельцу «Красного Октября» был вынесен заочно.   

Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован в апелляционном порядке.

Фото: m.sports.ru 

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