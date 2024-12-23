Пассажирка рейса Москва – Беслан остается в кардиологии Волгограда





Пассажирка рейса Москва – Беслан авиакомпании «Уральские авиалинии», из-за ухудшения состояния которой накануне борт совершил экстренную посадку, остается в больнице Волгограда. По информации волгоградского облздрава, женщина получает помощь в кардиологии.

Напомним, по информации телеграм-канала Aviaincident, внештатная ситуация произошла 22 декабря днем. Командир воздушного судна, направлявшегося из Домодедово, принял решение об экстренной посадке в Волгограде. После приземления 70-летняя пассажир была передана бригаде скорой помощи, остальные 222 пассажира продолжили путь в Беслан.

По данным профильного комитета администрации Волгоградской области, из аэропорта пассажирку доставили в больницу №25.

– Женщина находится в кардиологическом отделении больницы СМП №25. Состояние средней степени тяжести. Получает лечение согласно диагнозу, – сообщили в облздраве.