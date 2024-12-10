В Госдуме предложили штрафовать за незаконное производство и сбыт метанола





Госдума готовится рассмотреть законопроект, ужесточающий наказание за оборот контрафактного алкоголя. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на «Парламентскую газету», производителей, решивших в «серую» производить или продавать метиловый спирт, призовут к ответу крупными штрафами.

В июне 2024 года парламентарии приняли в первом чтении базовый закон, который вводит регулирование данной сферы. Документ обязывает участников рынка регистрироваться в специальном реестре.

Предложенные депутатами поправки в КоАП уточнят наказание за саботаж нового порядка.

Руководителям юридических лиц и ИП, не входящих в реестр, но продолжающих «гнать» суррогат или же участвовать в его реализации, грозят штрафы от 500 тыс. рублей до 1 млн рублей. При этом компании могут этим не отделаться. Для юридических лиц законодатели хотят предусмотреть оборотные штрафы в размере до 20% от годовой выручки.

Накажут за незаконное производство метанола и физических лиц. Граждан оштрафуют на 30-50 тыс. рублей.

Отдельно законопроект прописывает наказание для представителей бизнеса, входящих в реестр, но нарушающих установленные правила.

- За первое нарушение должностным лицам придется заплатить 30-50 тысяч рублей, а компаниям — 100-150 тысяч. За повторный случай должностные лица заплатят 50-70 тысяч, предприятия — 150-200 тысяч. Речь идет, например, о неправильном оформлении сделок, - подчёркивают журналисты.

По информации специалистов, ежегодно в России производят 5 миллионов тонн метилового спирта. Порядка 70% продукции идет на экспорт.

Отметим, метиловый спирт – сильнодействующий яд. Его употребление внутрь может привести к слепоте и даже гибели. Ежегодно от него в России умирают порядка 2 тыс. человек. И это не только лица, страдающие алкогольной зависимостью. Недобросовестные производители добавляют метанол в пищевую продукцию и даже в кондитерские изделия.

Фото из архива ИА «Высота 102»