Общество

Количество автобусов №123 Волжский-Волгоград увеличат из-за сокращения маршруток

Общество 10.12.2024 19:29
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10.12.2024 19:29


Количество рейсов автобуса №123 Волжский-Волгоград увеличат в 2025 году. Об этом первый заместитель директора муниципальной автоколонны №1732 Игорь Медведев, передает V102.RU. 

- В связи с предстоящими изменениями в схеме движения маршруток облкомдортранс при заключении контракта на 2025 год увеличивает количество автобусов на 123-м маршруте до 7 штук. Таким образом, будут курсировать 42 рейса в день, - заявил руководитель. 

Напомним, как сообщало V102.RU, по решению региональных властей с 16 декабря планируется сократить схемы движения пригородных маршруток - №№123, 160, 260, 159, 110, 174. Маршрутки будут довозить пассажиров до транспортно-пересадочных узлов, которые планируется организовать в районе железнодорожного вокзала и в Тракторозаводском районе Волгограда. 

Это решение вызвало разную реакцию. В частности, жителей Краснослободска и Волжского, которые пользуются пригородными маршрутками, планы чиновников возмутили. По мнению пассажиров, теперь им придется тратить больше времени на поездку с учетом пересадок, а также дополнительно тратиться на проезд. 

А вот активисты сообщества «Электротранспорт Волгограда», наоборот, приветствовали изменения в транспортной схеме. В частности, они считают, что пригородные маршрутки не нужны в городе, где приоритет должен быть отдан общественному  транспорту. Маршрутки, по их мнению,  создавали аварийные ситуации и часто попадали в ДТП. А пассажиры, уверены активисты, уже через неделю-две забудут про свое недовольство. 

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