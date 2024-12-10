Общество

«Давно пора»: в Волгограде нашлись довольные сокращением пригородных маршруток

Общество 10.12.2024 13:44
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10.12.2024 13:44


Активисты сообщества «Электротранспорт Волгограда» одобрили сокращение схемы движения пригородных маршруток№№110, 123, 159, 160 и 260, которое запланировано на 16 декабря. 

– Вынос конечных пригородных маршруток №№123, 160 и 260 на остановку «3-я школа» - решение уже давно перезревшее. Курсирование пригородных маршруток через весь город в дублирование скоростному подземному трамваю и троллейбусам является значительным деградирующим фактором, который наносил колоссальный вред жителям города Волгограда МУП «Метроэлектротранс». Загромождение десятками пригородными маршрутками центральных районов города фактически придавало городским районам признак большого сельского поселения, – считают активисты.

Материальный ущерб, утверждают члены сообщества, наносился и жителям Волжского. 

– Пригородные маршрутки №№123, 160 и 260, задрав стоимость проезда до космических 80-100 рублей, фактически были монополистами и принуждали жителей Волжского к растратам. При этом  совсем недавно маршрутки планировали поднять стоимость проезда еще больше - до 120-130 рублей, – предъявили еще один аргумент поклонники электротранспорта.

Активисты подсчитали, что курсирование  только двух пригородных маршруток №№160 и 260 каждый месяц наносит материальный ущерб МУП «Метроэлектротранс» Волгограда в размере 15,5 миллионов рублей. Маршрутчиков также обвинили в многочисленных ДТП и в организации волны недовольства принятым решением региональными властями якобы от имени пассажиров. 

Участники  сообщества посоветовали водителям маршруток устроиться на работу в «Метроэлектротранс». А сами пообещали продолжить борьбу за продление троллейбусов в Волжский и за увеличение количества электричек между Волжским и Волгоградом. 

Напомним, как сообщало V102.RU, накануне в комитете транспорта и дорожного хозяйства Волгоградской области подтвердили, что нововведения коснутся маршрутов №№ 123т, 160, 260, 159, 110, 149.2.Т, 149.3.Т, 246 и 174. 

Чиновники считают, что данные изменения снизят нагрузку транспортного потока на дорогах Волгограда, так как в пределах городской черты прежняя схема движения пригородных маршрутов дублировала путь общественного транспорта. В облкомтрансе также добавили, что пассажиры в районе транспортно-пересадочного узла будут иметь возможность воспользоваться удобным городским маршрутом.

Между тем, где именно будут оборудованы эти транспортно-пересадочные узлы, какой транспорт будет развозить пассажиров далее по Волгограду и с каким интервалом, особенно в часы пик, будет курсировать городской транспорт, пока неизвестно. В облкомтрансе пообещали назвать новые конечные остановки для межмуниципальных маршруток позднее. 

При этом в редакцию V102.RU продолжают звонить возмущенные изменениями в транспортной схеме жители Краснослободска и Волжского. Пассажиры уверены, что эти нововведения добавят им проблем в поездках в областной центр и обратно. Они также уверены, что им теперь придется больше тратить на проезд.

– В Краснослободске живут в основном небогатые люди, – рассказала одна из жительниц города в телефонном разговоре с корреспондентом V102.RU. – Многие тянутся из последних сил, чтобы обучить детей. Сколько теперь им надо будет тратить на проезд? Где такие зарплаты найти, чтобы хватило?

По словам женщины, она и другие жители Краснослободска уже звонили в комитет транспорта и дорожного хозяйства Волгоградской области и попытались возмутиться транспортной реформой. Однако, говорят читатели, в ответ они услышали, что решение уже принято. 

Фото V102.RU

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