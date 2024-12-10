Общество 10.12.2024 12:55
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10.12.2024 12:55
Руководителю СУ СК по Волгоградской области и его первому заместителю присвоены новые звания. Как сообщает V102.RU со ссылкой на интернет-портал правовой информации, соответствующий указ подписан накануне, 9 декабря, Президентом РФ Владимиром Путиным.
Руководителю СУ СКР по региону Василий Семенову присвоено звание генерал-лейтенанта юстиции. А Дмитрию Буравцову - генерал-майора юстиции.
Напомним, Василий Семенов возглавил СУ СК по Волгоградской области в декабре 2018 года. Ранее он руководил аналогичным ведомством в Астраханской области. В Волгограде он начал службу в звании генерал-майора. Дмитрий Буравцов был назначен первым заместителем главы регионального СК в мае 2022 года. До этого он работал в структуре следственного комитета в Брянске.
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