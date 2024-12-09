В Волгограде пожарные проведут учения в парке имени Гагарина





На территории парка имени Гагарина в Краснооктябрьском районе Волгограда пройдут пожарно-тактические учения 10 декабря. Как сообщили V102.RU в региональном главке МЧС, для тренировки пожарные задействуют здание МУК «Комплекс культуры и отдыха им. Ю.А. Гагарина».

С 09:30 по улице Пельше, 3 ожидается большое количество спецтехники и личного состава пожарных подразделений. В региональном управлении просят местных жителей не беспокоиться.

- Просьба для населения сохранять спокойствие, не поддаваться панике, не мешать проезду специального автотранспорта и работе оперативных служб, - обратились к горожанам в пресс-службе МЧС.