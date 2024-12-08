В Волгограде выделили ещё 2 млн рублей на новогоднее украшение улиц





Власти Волгограда украсят центральные улицы новыми тематическими арт-объектами. Как сообщает ИА «Высота 102», муниципальное предприятие «Волгоградзеленхоз» объявило о поиске подрядчика, готового поставить оформленные гирляндами фигуры, приуроченные к новогодним праздникам.

Согласно техническому заданию, компания, отобранная по итогу аукциона, должна будет поставить по семь «конусовидных ёлок», выполненных в минималистичном стиле, и пятиконечных звёзд. На эти цели из бюджета выделено без малого 2 млн рублей.

Поставщик будет определён по итогу конкурсных процедур в середине декабря. Отгрузку товара он должен будет осуществить в течение пяти дней с момента подписания договора.

Напомним, ранее редакция сообщала о планах администрации Волгограда в преддверии Нового года потратить 10 млн рублей на ремонт и установку ранее приобретённых тематических светодиодных конструкций.

Фото из архива ИА «Высота 102»