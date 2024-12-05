В регионах появятся кризисные центры для семей в 2025 году





В России в 2025 году в регионах России появятся первые кризисные центры для семей с детьми. Об этом сообщила уполномоченный при президенте РФ по права ребенка Мария Львова-Белова на форуме в Общественной палате, передает издание «ТАСС».

Как пояснила омбудсмен, это позволит не разлучать неблагополучные семьи в кризисных ситуациях.

— На следующий год мы планируем новое направление - это кризисные центры для семей с детьми или по-другому мы их называем центрами совместного пребывания для того, чтобы в кризисных случаях у нас не разлучались семьи, — приводит слова Львовой-Беловой «ТАСС».

На данный момент в случае проблем ребенка изымают из семьи и помещают в социально-реабилитационные центры, пока родители стараются исправиться.

— Мы понимаем, что вот такие точки, куда можно было бы привести маму с ребенком или всю семью с ребенком и сразу начать оказывать помощь без разлучения - это очень актуально, — заключила омбудсмен.