Федеральные новости

В регионах появятся кризисные центры для семей в 2025 году

Федеральные новости 05.12.2024 06:33
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05.12.2024 06:33


В России в 2025 году в регионах России появятся первые кризисные центры для семей с детьми. Об этом сообщила уполномоченный при президенте РФ по права ребенка Мария Львова-Белова на форуме в Общественной палате, передает издание «ТАСС». 

Как пояснила омбудсмен, это позволит не разлучать неблагополучные семьи в кризисных ситуациях. 

— На следующий год мы планируем новое направление - это кризисные центры для семей с детьми или по-другому мы их называем центрами совместного пребывания для того, чтобы в кризисных случаях у нас не разлучались семьи, — приводит слова Львовой-Беловой «ТАСС».

На данный момент в случае проблем ребенка изымают из семьи и помещают в социально-реабилитационные центры, пока родители стараются исправиться. 

— Мы понимаем, что вот такие точки, куда можно было бы привести маму с ребенком или всю семью с ребенком и сразу начать оказывать помощь без разлучения - это очень актуально, — заключила омбудсмен. 

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