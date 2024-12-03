Происшествия

В станице под Волгоградом за одну ночь сгорели два дома

Происшествия 03.12.2024 10:05
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03.12.2024 10:05


Страшными выдались ночь и утро в станице Пугачевская Котельниковского района. Как сообщили V102.RU в ГУ МЧС по Волгоградской области, за несколько часов в этом населенном пункте потушили три пожара. 
Первый пожар вспыхнул сегодня, 3 декабря, в 1-35 ч. ночи. Огнем был охвачен кирпичный дом размером 10 на 10 метров. Второй дом и кирпичная хозпостройка загорелись уже ближе к пяти утра. При этом, пока пожарные тушили это возгорание, уже около девяти утра снова загорелось то домовладение, которое вспыхнуло первым.  Погибших и пострадавших, по данным ведомства, нет. Предварительная причина этих пожаров одинаковая – короткое замыкание электропроводки. 

Между тем, в администрации Котельниковского района пояснили, что, предположительно, пожары в двух домах станицы произошли из-за использования электробогревателей. При том, что станица газифицирована, однако газ есть не у всех. Один из сгоревших домов принадлежал характеризующемуся отрицательно местному жителю. 
Фото V102.RU (архив)

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