Общество

В Михайловке назначили комиссию после скандала с детской площадкой

Общество 03.12.2024 07:58
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03.12.2024 07:58


В администрации Михайловки Волгоградской области создали комиссию по проверке работ в рамках благоустройства  детской площадки «Седьмое небо», которым заинтересовался следственный комитет. В ответе на редакционный запрос V102.RU чиновники мэрии отчитались об использовании бюджетных средств, выделенных на содержание сквера по ул. Циолковского на территории ТОС «Лидер-2» за последние три года.
В частности, в администрации сообщили, что в 2022 году ИП Амян Г.А. выполнил ремонт, окраску лавочек, произвел ремонт основания игровой площадки, а также ограждения футбольной коробки и доски объявлений на сумму 222230 рублей. 
В следующем году специалисты ПК «Энергия» установили устройство заграждения из 3D панелей, произвели ремонт и окраску лавочек, а ИП Порошин И.Ю. – окраску лавочек и тренажеров. Также последний заменил отдельные части ограждения в виде сетки, покрасил забор. Общая сумма произведенных в 2023 году работ, утверждают чиновники, составила 138807 рублей. 
В 2024 году работы по содержанию площадки продолжились. В частности, ИП Блошкина Н.А. выполнила ремонт покрытия игровой площадки, снова отремонтировала и покрасила лавочки, выполнила частичный ремонт ограждения и навес калитки на сумму 194180 рублей, цитата из ответа. 
В администрации подчеркнули, что контроль за качеством и объемом работ производили уполномоченные структуры администрации городского округа. 
Напомним, скандал в Михайловке разразился после того, как руководитель ТОС «Лидер-2» Таисия Репникова обнаружила, что, оказывается, на содержание игрового городка, спортивной площадки выделялись средства из бюджета города и области. При этом, по словам Таисии, детскую площадку ремонтировали и содержали за свой счет жители ТОС. Ранее полиция провела проверку по использованию бюджетных средств, выделенных на содержание площадки в 2022 году, и обнаружила мошенничество, совершенное индивидуальным предпринимателем Амяном, на сумму около 75 тысяч рублей. Подрядчик, как выяснили правоохранительные органы, «сэкономил» эти деньги путем составления подложных документов. Однако уголовное дело в отношении бизнесмена так и не было возбуждено. 
Таисия Репникова обратилась с заявлением в СК РФ, и следователи в настоящее время проводят проверку, куда и как тратились бюджетные деньги. 

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