Общество

Большая награда из культурной столицы приехала в Волгоград

Общество 03.12.2024 13:10
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03.12.2024 13:10


На исторической сцене Мариинского театра в Санкт-Петербурге состоялась торжественная церемония вручения IX Национальной оперной премии «Онегин». Лауреатом специальной номинации «Душа оперы» стала начальник художественно-декорационного цеха театра «Царицынская опера» Лариса Яковлева. Бронзового «Онегина» весом в 2,5 килограмма Лариса Геннадиевна привезла в Волгоград.
Главную отечественную награду в области оперного искусства – премию «Онегин» вручили в девятый раз. На вечере выступили Хибла Герзмава, Мария Лупарева, Алексей Татаринцев, Юлия Маточкина. Почетным гостем церемонии стал Амброджо Маэстри, выдающийся итальянский баритон и самый известный в мире Фальстаф.
Лариса Яковлева служит театру «Царицынская опера» 20 лет. Свою деятельность она начинала в костюмерном цехе, благодаря ее золотым рукам артисты оперы и балета блистали на сцене в заботливо подготовленных ею костюмах. Позже Лариса Геннадьевна возглавила художественно-декорационный цех – одну из важнейших артерий, снабжающих сердце будущих спектаклей. Лариса Яковлева и ее коллеги-единомышленники вдохнули жизнь в огромное количество работ, которым громко и восторженно практически каждый вечер аплодируют зрители театра «Царицынская опера». 
По словам Ларисы Яковлевой, ей посчастливилось побывать на мероприятии такого уровня и выйти на сцену наряду с выдающимися деятелями искусства. 

Очень волнительное состояние, проживаю его до сих пор, – поделилась эмоциями Лариса Геннадиевна. – Масштабное торжество объединило людей, которыми гордиться наша страна. И как приятно было встретить коллег, с которыми я работала в театре «Царицынская опера». 
Со мной рядом сидел мастер сцены Саратовского академического театра оперы и балета, народный артист СССР Леонид Сметанников, который был удостоен номинации «Легенда». Леонид Анатольевич неоднократно выступал в нашем театре и передавал искренний привет нашим артистам. 
А на сцене я стояла рядом с очаровательной Верой Позолотиной – солисткой Урал Оперы Балета, которая получила премию за роль второго плана. Вера была приглашённой исполнительницей нескольких партий оперных спектаклей, участвовала в нашем гала-концерте «Опера. Перезагрузка» в XIX театральном сезоне.
Театр объединяет людей, делает их близкими друг другу. За 20 лет в «Царицынской опере» мне посчастливилось поработать с большим количеством замечательных артистов и постановщиков, среди них Зураб Соткилава, Фабио Мастранджело, Иркин Габитов… всех и не перечислишь. На моих глазах прошли этапы становления заслуженные артисты РФ Анна Девяткина, Елена Барышева, Наталия Семёнова, выросли многие артисты и работники театрального тыла. 20 лет прошли как один миг, и я счастлива служить театру «Царицынская опера».
Позитивный, креативный, талантливый лидер и наставник, сохраняющий и приумножающий лучшие традиции театра, большой профессионал своего дела Лариса Геннадьевна бесспорно достойна высокого звания «Душа театра». 
Номинация «Душа оперы» присуждается тому работнику, чья жизнь неразрывно связана с оперным театром, чья жизнь — это и есть сам театр.
Фото предоставлено театром.
Реклама. ГБУК Волгоградский государственный театр «Царицынская опера» ИНН 3442071412, erid: F7NfYUJCUneP4zS3jfbS

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