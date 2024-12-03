Под Волгоградом осудили наркодилеров за попытку сбыть 5 кг мефедрона





В Городищенском районе Волгоградской области суд вынес приговор двум жителям регионального центра, пытавшимся сбыть почти 5 килограммов мефедрона. Как сообщает ИА «Высота 102», наркотическое вещество предназначалось для последующего распространения в Волгограде и Камышине.

- Выполняя отведенную сообщником роль оптовых курьеров, фигуранты уголовного дела 13 марта 2024 года прибыли в г. Сергиев-Посад Московской области, где из тайника получили расфасованное на семь частей вещество, являющееся смесью N-метилэфедрона, массой не менее 989,22 г, а также производное N – метилэфедрона массой 3 836, 46 г. На следующий день мужчины доставили запрещенные вещества на территорию г. Волгограда и Камышинского района Волгоградской области, где с целью последующего незаконного сбыта оборудовали ряд тайников-закладок, - рассказали журналистам в прокуратуре Волгоградской области.

Однако планы преступников сорвали сотрудники ФСБ и МВД России. Правоохранители задержали наркодилеров, а впоследствии и изъяли синтетический наркотик.

Отметим, фигурантам предъявлены обвинения по 14 эпизодам. Свою вину мужчины признали. Городищенским районным судом за попытку сбыта наркотиков организованной группой в особо крупном размере волгоградцы приговорены к 11 годам лишения свободы. Приговор в законную силу не вступил.

Фото: УФСБ России по Волгоградской области