Общество

Под Волгоградом предприятие нахимичило 260 кг сливок и молока

Общество 03.12.2024 11:49
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03.12.2024 11:49


В Волгоградской области на предприятии обнаружили факт производства молочной продукции из нелогичного объема сырья. Об этом сообщили 3 декабря в пресс-службе Россельхознадзора по Ростовской, Волгоградской и Астраханской областям и Республике Калмыкия.

—  Установлено, что уполномоченным лицом на площадке предприятия оформлены эВСД на продукцию, выработанную из нелогичного объема сырья. Так, из сырого молока в количестве 180 кг получены сливки пастеризованные (10 кг) и молоко обезжиренное (250 кг), что фактически невозможно, — сообщили в ведомстве. 

Как пояснили в управлении, данный факт не обеспечивает прослеживаемость продукции при производстве и является нарушением.

— В отношении юридического лица объявлено предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований и предложено обеспечить соблюдение нормативных правовых актов, касающихся и регламентирующих производство и оборот пищевой продукции и руководствоваться ими в своей деятельности. Уполномоченному лицу направлено предупреждение. Оформленные эВСД на продукцию аннулированы, — уточнили в пресс-службе Россельхознадзора.

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