Волгоградка «инвестировала» лжеброкеру 4 млн рублей





Очередная жительница Волгограда попалась на уловки мошенников. Как сообщили V102.RU в региональном главке МВД, женщина, надеясь заработать, перевела на неизвестный счет 4 млн рублей.

В полицию по факту мошенничества обратилась 43-летняя самозанятая женщина. Он рассказала, что в мессенджере неизвестный предложил подзаработать на финансовой бирже и пообещал удвоенную прибыль.

С 29 октября по 18 ноября потерпевшая вложила 3,9 млн рублей на счет якобы биржи, из которых 350 тысяч личных сбережений, а остальная сумма была взята в кредит. Не дождавшись дивидендов, только тогда поняла, что ее обманули.

По факту мошенничества возбуждено уголовное дело.