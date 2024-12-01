Расследования

Волгоградка «инвестировала» лжеброкеру 4 млн рублей

Расследования 01.12.2024 15:41
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01.12.2024 15:41


Очередная жительница Волгограда попалась на уловки мошенников. Как сообщили V102.RU в региональном главке МВД, женщина, надеясь заработать, перевела на неизвестный счет 4 млн рублей. 

В полицию по факту мошенничества обратилась 43-летняя самозанятая женщина. Он рассказала, что в мессенджере неизвестный предложил подзаработать на финансовой бирже и пообещал удвоенную прибыль.

С 29 октября по 18 ноября потерпевшая вложила 3,9 млн рублей на счет якобы биржи, из которых 350 тысяч личных сбережений, а остальная сумма была взята в кредит. Не дождавшись дивидендов, только тогда поняла, что ее обманули. 

По факту мошенничества возбуждено уголовное дело.

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