- Это очень большая и незаменимая потеря. Без него уже арена не будет такой, как была. Я больше полугода посещаю матчи «Ротора». За это время он стал как родной человек не только мне, но и другим болельщикам. Говорят, незаменимых людей нет. Но его сменщику не завидую – все равно все будут сравнивать его с Юрием Кушнарёвым. Как можно забыть его фирменное – «драгоценные вы мои». Такого больше никогда не будет. Мы все как-будто осиротели. Сегодня вроде бы у всех должно быть праздничное настроение, все-таки последний матч, долго еще не соберемся здесь все вместе. А его, этого настроения, и нет, - говорит болельщик.
Общество 01.12.2024 14:57
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01.12.2024 14:57
- Это очень большая и незаменимая потеря. Без него уже арена не будет такой, как была. Я больше полугода посещаю матчи «Ротора». За это время он стал как родной человек не только мне, но и другим болельщикам. Говорят, незаменимых людей нет. Но его сменщику не завидую – все равно все будут сравнивать его с Юрием Кушнарёвым. Как можно забыть его фирменное – «драгоценные вы мои». Такого больше никогда не будет. Мы все как-будто осиротели. Сегодня вроде бы у всех должно быть праздничное настроение, все-таки последний матч, долго еще не соберемся здесь все вместе. А его, этого настроения, и нет, - говорит болельщик.
Болельщики вспоминают Юрия Кушнарёва на «Волгоград Арене», где скоро начнется матч «Ротора» и «Шинника». Как сообщает корреспондент V102.RU, они несут цветы к портрету легендарного диктора, комментатора и спортивного журналиста. Люди подходят и молча стоят некоторое время около столика, где установлена фотография.Один из волгоградцев, Роман, поделился своими эмоциями в связи с уходом из жизни Юрия Борисовича.
- Это очень большая и незаменимая потеря. Без него уже арена не будет такой, как была. Я больше полугода посещаю матчи «Ротора». За это время он стал как родной человек не только мне, но и другим болельщикам. Говорят, незаменимых людей нет. Но его сменщику не завидую – все равно все будут сравнивать его с Юрием Кушнарёвым. Как можно забыть его фирменное – «драгоценные вы мои». Такого больше никогда не будет. Мы все как-будто осиротели. Сегодня вроде бы у всех должно быть праздничное настроение, все-таки последний матч, долго еще не соберемся здесь все вместе. А его, этого настроения, и нет, - говорит болельщик.
Напомним, Юрий Кушнарёв скончался 25 ноября в возрасте 63 лет. Он был легендарным голосом спортивной арены Волгограда. В память о дикторе сегодня, 1 декабря, отменены все развлекательные мероприятия на матче «Ротора» и «Шинника», который станет последним в этом году. А на 63-й минуте поединка прозвучат аплодисменты в память о Юрии Борисовиче.
Комментировать сегодняшний матч будет шоумен Константин Смирнов. По его словам, его кандидатура как постоянного диктора «Волгоград Арены» пока находится в стадии утверждения.
P.S. Когда материал уже был опубликован, матч на стадионе начался с минуты молчания в память о Юрии Кушнарёве. Футболисты «Ротора» вышли в футболках с портретом легендарного диктора.
Фото V102.RU
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