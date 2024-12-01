



Болельщики вспоминают Юрия Кушнарёва на «Волгоград Арене», где скоро начнется матч «Ротора» и «Шинника». Как сообщает корреспондент V102.RU, они несут цветы к портрету легендарного диктора, комментатора и спортивного журналиста. Люди подходят и молча стоят некоторое время около столика, где установлена фотография.

Болельщики вспоминают Юрия Кушнарёва на «Волгоград Арене», где скоро начнется матч «Ротора» и «Шинника». Как сообщает корреспондент V102.RU, они несут цветы к портрету легендарного диктора, комментатора и спортивного журналиста. Люди подходят и молча стоят некоторое время около столика, где установлена фотография.





Напомним, Юрий Кушнарёв скончался 25 ноября в возрасте 63 лет. Он был легендарным голосом спортивной арены Волгограда. В память о дикторе сегодня, 1 декабря, отменены все развлекательные мероприятия на матче «Ротора» и «Шинника», который станет последним в этом году. А на 63-й минуте поединка прозвучат аплодисменты в память о Юрии Борисовиче. Напомним, Юрий Кушнарёв скончался 25 ноября в возрасте 63 лет. Он был легендарным голосом спортивной арены Волгограда. В память о дикторе сегодня, 1 декабря, отменены все развлекательные мероприятия на матче «Ротора» и «Шинника», который станет последним в этом году. А на 63-й минуте поединка прозвучат аплодисменты в память о Юрии Борисовиче.

Комментировать сегодняшний матч будет шоумен

Комментировать сегодняшний матч будет шоумен Константин Смирнов . По его словам, его кандидатура как постоянного диктора «Волгоград Арены» пока находится в стадии утверждения.





P.S. Когда материал уже был опубликован, матч на стадионе начался с минуты молчания в память о Юрии Кушнарёве. Футболисты «Ротора» вышли в футболках с портретом легендарного диктора.



Фото V102.RU



Один из волгоградцев, Роман, поделился своими эмоциями в связи с уходом из жизни Юрия Борисовича., - говорит болельщик.