Общество

«Выгодные предложения разобрали еще летом»: куда поедут волгоградцы на новогодних каникулах

Общество 01.12.2024 15:01
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01.12.2024 15:01


С приходом холодных дней мысль о грядущих новогодних каникулах становится все более согревающей. Уже сейчас многие волгоградцы планируют свой отдых, в том числе раскупая путёвки в российские города и в тёплые заграничные страны. О самых популярных направлениях среди горожан – в материале ИА «Высота 102». 

В известную всем поговорку о санях, которые лучше всего готовить летом, волгоградские туроператоры могли бы внести современные коррективы - заранее стоит готовить не только сани, но и путевки. Ведь накануне праздничной лихорадки цены на них растут с молниеносной скоростью. 

– Цены на путешествия выросли очень ощутимо, но ведь эти тенденции характерны не только для сферы туризма. Поэтому имеем то, что имеем. Самые выгодные предложения горожане раскупили еще в августе, – рассказывает представитель агентства «ВолгоградТур» Светлана. – Если сравнивать нынешнюю стоимость путёвок с ценами по раннему бронированию, то разница очевидна. Но, конечно, далеко не все могут так чётко выстроить планы на несколько месяцев вперёд, поэтому нам приходится лавировать и подбирать приемлемые варианты. Например, сдвигать даты вылета с праздничных дней на 20-е числа декабря или начало января (после 5-7 января). Так выходит намного доступнее. 

Волгоградцы, уставшие от  осенней серости и промозглости, чаще всего планируют отдых в теплых краях – в России большим спросом пользуется Краснодарский край. Топ самых популярных зарубежных направлений накануне Нового года возглавляют Египет, ОАЭ и азиатские страны. Несмотря на отсутствие прямых рейсов, ради теплого моря путешественники готовы лететь в Таиланд, Индонезию и в Шри-Ланку.  

– В России путешественники предпочитают провести каникулы в Санкт-Петербурге, Казани и Калининграде, – отмечает турагент. – Ценовая политика здесь тоже меняется, но, повторюсь, что у клиентов остаётся альтернатива. Отдыхать на тех условиях, что мы имеем сейчас, или переносить выезд с праздничных дат, встречая Новый год дома, в кругу семьи, с салатом Оливье и «Иронией судьбы» на экране. 

Напомним, что на «кусающиеся» цены волгоградские туристы жаловались и летом. Традиционный отдых с турецким «все включено» на двоих в этом году стоил не меньше ста тысяч рублей. Редкостью в разгар сезона становились и «горячие» туры.

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