Электромобили, транспорт на газомоторном топливе, инновационный автобус с гибридной силовой установкой, а также только пришедший в Россию флагманский внедорожник и много других новинок техники, технологий и оборудования продемонстрируют на форуме «ПРОМ-ЭНЕРГО-VOLGA'2024».

Выставка открывается уже завтра, 21 ноября, на площадке «Волгоград Арены» по адресу: проспект Ленина, 76, вход 4 (со стороны физкультурной академии). Вход и участие в деловой программе — бесплатное.

Мероприятие займет сразу несколько секторов «Волгоград Арены». В секторе «С» будет действовать большая отраслевая выставка, где на одной площадке встретятся ведущие предприятия промышленного, энергетического, строительного комплекса из разных регионов России и Республики Беларусь.

Волгоградскую область представят «Волжский трубный завод», «Волгоградоблэлектро», Корпорация «Красный Октябрь», Группа предприятий «ЛУКОЙЛ» Волгоградского региона, «Волжский абразивный завод», УК «ВОЛМА», ПО «НВТЗ», «Себряковцемент», «Волгабас-Волжский», «Волгограднефтемаш» «Химпром», Камышинский завод слесарно-монтажного инструмента, НПО «Броня», «Газпром трансгаз Волгоград», Каустик, ПК «ДИА», «Нижне-Волжский трубный завод» и многие другие.

Параллельно, в секторе «А» будет проходить масштабная деловая программа по ключевым вопросам отрасли. Запланировано более 30-ти мероприятий: пленарные заседания, круглые столы, панельные дискуссии, подписания соглашений, конференции по актуальным вопросам отрасли – о реализации программ импортозамещения, развитию и модернизации отечественного производства, кооперации предприятий, обеспечению технологического суверенитета и другим актуальным темам.

Более 20 предприятий, в их числе крупнейшие работодатели Волгоградской области, примут участие в ежегодной «Ярмарке вакансий» промышленного сектора, которую организует комитет по труду и занятости населения. Посетители смогут узнать об актуальных вакансиях крупных предприятий, лично пообщаться с работодателями, задать им вопросы об условиях работы и уровне заработной платы.

Особое место в программе форума займут торжественные мероприятия: награждение победителей областного конкурса «Инженер года», награждение трудовых династий региональных предприятий промышленности и ТЭК, а также награждение компаний ТЭК «За активное участие в мероприятиях «Вместе ярче!».

Промышленно-энергетический форум и выставка «ПРОМ-ЭНЕРГО-VOLGA'2024» проводит выставочный центр «Царицынская ярмарка» при официальной поддержке Администрации Волгоградской области и Совета при губернаторе Волгоградской области по развитию промышленности и топливно-энергетического комплекса.

Партнерами форума в этом году выступают:

1. Стратегический партнер — ПАО «ТМК».

2. Генеральный партнер — ПАО «ПРОМСВЯЗЬБАНК».

3. Официальный партнер — дилерский центр «TANK Агат Волгоград».

Тем, кто планирует посетить выставку предприятий и мероприятия форума в качестве посетителя-специалиста организаторы рекомендуют заранее заполнить краткую анкету на сайте, получить QR-код и предъявить его на стойке регистрации при входе на выставку. Электронная регистрация позволит более оперативно пройти на выставку и сэкономить время.

Получить актуальную информацию об участниках форума и выставки, увидеть фото, видео с места событий, информацию об участниках и анонсы мероприятий можно в телеграм-канале и на официальном сайте promenergovolga.ru.

Время работы выставки и форума ПРОМ-ЭНЕРГО-VOLGA'2024:

21 ноября — с 9:00 до 17:00,

22 ноября — с 9:30 до 17:00,

23 ноября — с 10:00 до 14:00.

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