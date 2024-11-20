Общество

Новейшие образцы техники и ведущие предприятия: в Волгограде пройдет форум «ПРОМ-ЭНЕРГО-VOLGA'2024»

Общество 20.11.2024 10:30 Реклама
0
20.11.2024 10:30 Реклама

Электромобили, транспорт на газомоторном топливе, инновационный автобус с гибридной силовой установкой, а также только пришедший в Россию флагманский внедорожник и много других новинок техники, технологий и оборудования продемонстрируют на форуме «ПРОМ-ЭНЕРГО-VOLGA'2024».

Выставка открывается уже завтра, 21 ноября, на площадке «Волгоград Арены» по адресу: проспект Ленина, 76, вход 4 (со стороны физкультурной академии). Вход и участие в деловой программе — бесплатное.

Мероприятие займет сразу несколько секторов «Волгоград Арены». В секторе «С» будет действовать большая отраслевая выставка, где на одной площадке встретятся ведущие предприятия промышленного, энергетического, строительного комплекса из разных регионов России и Республики Беларусь.

Волгоградскую область представят «Волжский трубный завод», «Волгоградоблэлектро», Корпорация «Красный Октябрь», Группа предприятий «ЛУКОЙЛ» Волгоградского региона, «Волжский абразивный завод», УК «ВОЛМА», ПО «НВТЗ», «Себряковцемент», «Волгабас-Волжский», «Волгограднефтемаш» «Химпром», Камышинский завод слесарно-монтажного инструмента, НПО «Броня», «Газпром трансгаз Волгоград», Каустик, ПК «ДИА», «Нижне-Волжский трубный завод» и многие другие.

Параллельно, в секторе «А» будет проходить масштабная деловая программа по ключевым вопросам отрасли. Запланировано более 30-ти мероприятий: пленарные заседания, круглые столы, панельные дискуссии, подписания соглашений, конференции по актуальным вопросам отрасли – о реализации программ импортозамещения, развитию и модернизации отечественного производства, кооперации предприятий, обеспечению технологического суверенитета и другим актуальным темам.

Более 20 предприятий, в их числе крупнейшие работодатели Волгоградской области, примут участие в ежегодной «Ярмарке вакансий» промышленного сектора, которую организует комитет по труду и занятости населения. Посетители смогут узнать об актуальных вакансиях крупных предприятий, лично пообщаться с работодателями, задать им вопросы об условиях работы и уровне заработной платы.

Особое место в программе форума займут торжественные мероприятия: награждение победителей областного конкурса «Инженер года», награждение трудовых династий региональных предприятий промышленности и ТЭК, а также награждение компаний ТЭК «За активное участие в мероприятиях «Вместе ярче!».

Промышленно-энергетический форум и выставка «ПРОМ-ЭНЕРГО-VOLGA'2024» проводит выставочный центр «Царицынская ярмарка» при официальной поддержке Администрации Волгоградской области и Совета при губернаторе Волгоградской области по развитию промышленности и топливно-энергетического комплекса.

Партнерами форума в этом году выступают:

1. Стратегический партнер — ПАО «ТМК».

2. Генеральный партнер — ПАО «ПРОМСВЯЗЬБАНК».

3. Официальный партнер — дилерский центр «TANK Агат Волгоград».

Тем, кто планирует посетить выставку предприятий и мероприятия форума в качестве посетителя-специалиста организаторы рекомендуют заранее заполнить краткую анкету на сайте, получить QR-код и предъявить его на стойке регистрации при входе на выставку. Электронная регистрация позволит более оперативно пройти на выставку и сэкономить время.

Получить актуальную информацию об участниках форума и выставки, увидеть фото, видео с места событий, информацию об участниках и анонсы мероприятий можно в  телеграм-канале и на официальном сайте promenergovolga.ru.

Время работы выставки и форума ПРОМ-ЭНЕРГО-VOLGA'2024:

21 ноября — с 9:00 до 17:00,

22 ноября — с 9:30 до 17:00,

23 ноября — с 10:00 до 14:00.

0+

Реклама. ООО «Выставочный центр «Царицынская ярмарка», ИНН 3442068508

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Общество
20.11.2024 10:14
Общество 20.11.2024 10:14
Комментарии

0
Далее
Общество
20.11.2024 09:55
Общество 20.11.2024 09:55
Комментарии

0
Далее
Общество
20.11.2024 09:25
Общество 20.11.2024 09:25
Комментарии

0
Далее
Общество
20.11.2024 07:15
Общество 20.11.2024 07:15
Комментарии

0
Далее
Общество
19.11.2024 22:04
Общество 19.11.2024 22:04
Комментарии

0
Далее
Общество
19.11.2024 21:47
Общество 19.11.2024 21:47
Комментарии

0
Далее
Общество
19.11.2024 21:14
Общество 19.11.2024 21:14
Комментарии

0
Далее
Общество
19.11.2024 19:02
Общество 19.11.2024 19:02
Комментарии

0
Далее
Общество
19.11.2024 18:32
Общество 19.11.2024 18:32
Комментарии

0
Далее
Общество
19.11.2024 17:30
Общество 19.11.2024 17:30
Комментарии

0
Далее
Общество
19.11.2024 17:20
Общество 19.11.2024 17:20
Комментарии

0
Далее
Общество
19.11.2024 15:27
Общество 19.11.2024 15:27
Комментарии

0
Далее
Общество
19.11.2024 14:18
Общество 19.11.2024 14:18
Комментарии

0
Далее
Общество
19.11.2024 13:03
Общество 19.11.2024 13:03
Комментарии

0
Далее
Общество
19.11.2024 12:56
Общество 19.11.2024 12:56
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

11:20
В Волгограде сгорел заживо хозяин квартирыСмотреть фотографии
11:01
Карпин назвал 75 минут матча сборной России и Сирии «идеальными»Смотреть фотографии
11:00
Водитель «Лады Гранты» погиб, врезавшись в стелу АЗС в ВолгоградеСмотреть фотографии
10:30
Новейшие образцы техники и ведущие предприятия: в Волгограде пройдет форум «ПРОМ-ЭНЕРГО-VOLGA'2024»Смотреть фотографии
10:22
В центре Волгограда иномарка сбила выскочившего на дорогу пешеходаСмотреть фотографииCмотреть видео
10:14
В Волгограде из-за аварии Дзержинский район лишился трамваевСмотреть фотографии
10:10
Волгоградка зарезала мужа во время семейных посиделокСмотреть фотографии
09:55
В Волгограде у водителя отобрали «Ниву» за долги по штрафам и налогамСмотреть фотографии
09:25
«Это не капремонт, а издевательство»: жильцов двухэтажки в Волгограде бросили зимовать с разобранной крышейСмотреть фотографииCмотреть видео
08:59
Вспоминаем, как это было: сборная России разгромила Сирию в Волгограде со счетом 4:0Смотреть фотографии
08:30
Матч России и Сирии в Волгоград поставил рекорд по посещаемостиСмотреть фотографии
08:05
В Волгограде почти 4 часа тушили развалины тракторного заводаСмотреть фотографии
07:15
В Волгограде среди участников СВО станет больше льготников по транспортному налогуСмотреть фотографии
22:04
В Волгограде обновят исторический зал облисполкома и обкома КПСССмотреть фотографии
21:47
«Толкучки нет»: болельщиков развозит общественный транспорт после матча России и СирииСмотреть фотографии
21:32
Сборная России победила в Волгограде со счетом 4:0Смотреть фотографии
21:17
На матч сборных России и Сирии в Волгограде пришли 35628 зрителейСмотреть фотографии
21:14
Пассажиров волгоградского СТ начнут проверять рентгеномСмотреть фотографии
20:36
Первый тайм матча сборных России и Сирии закончился со счетом 1:0Смотреть фотографии
20:24
Участников СВО освободили от взысканий по просроченным кредитамСмотреть фотографии
20:15
Россия – Сирия: яркие кадры открытия товарищеского матча в ВолгоградеСмотреть фотографии
20:03
На трибуне Бочаров и Дюков: в Волгограде начался матч России и СирииСмотреть фотографии
19:44
Вместо Николая Носкова на «Волгоград Арене» спел Стас ПьехаСмотреть фотографии
19:27
Бургеры за 450 и футболки за 2600: что покупали болельщики перед матчем России и СирииСмотреть фотографии
19:02
Легендарная группа «Мираж» открыла праздник большого футбола в ВолгоградеСмотреть фотографии
18:32
До +8 градусов потеплеет в Волгоградской области к концу неделиСмотреть фотографии
18:11
Автограф-сессия с известными футболистами России стартовала на «Волгоград Арене»Смотреть фотографии
17:30
«Такие же граждане»: после скандала цыгане вновь вернулись в общежитие №16 в ВолжскомСмотреть фотографии
17:20
Сотни болельщиков стекаются к проходным «Волгоград Арены» на матч России и СирииСмотреть фотографии
17:10
Абоненты МегаФона получат дополнительную защитуСмотреть фотографии
 