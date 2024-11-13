ФСБ изъяла из дома волгоградца арсенал оружия





В Волгоградской области у местного жителя изъяли целый арсенал оружия и боеприпасов. Об этом 13 ноября сообщили в Управлении ФСБ России по региону. Сообщается, что мужчине накануне уже вынесли приговор, назначив в качестве наказания 3 года и 6 месяцев лишения свободы.

По информации пресс-службы УФСБ России по Волгоградской области, оружие мужчина хранил у себя дома в Камышинском районе.

– В ходе обысков по месту жительства мужчины оперативниками обнаружены и изъяты: заряженный сигнальный пистолет Макарова с полной обоймой боевых патронов (8 шт.), оснащенный прибором бесшумной и беспламенной стрельбы и переделанный под стрельбу боевыми патронами. Помимо этого, найдены 100 штук свинцовых пуль под патрон 9 на 18 мм, снаряженных капсюлями, 2 комплекта турельных прессов для изготовления патронов и один ручной пресс, – сообщила представитель волгоградского УФСБ Виктория Ямщикова. – По результатам заключения Экспертного подразделения УФСБ, изъятый пистолет является короткоствольным самозарядным пистолетом с диаметром канала ствола 8 мм, переделанный самодельным способом из промышленно-самодельного ствола и доработки частей пистолета. Оружие пригодно для производства выстрела.





Уголовное дело в отношении жителя Волгоградской области по материалам УФСБ расследовалось Отделом дознания МО МВД России «Камышинский» по ч. 1 ст. 222 УК России – незаконное хранение огнестрельного оружия.

Приговор мужчине вынес Камышинский городской суд. Кроме срока в колонии волгоградцу назначен штраф в размере 100 000 рублей.

Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован.

Фото: УФСБ России по Волгоградской области