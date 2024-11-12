Министр Кравцов поставил в пример Волгоградскую область





Министр просвещения РФ Сергей Кравцов 12 ноября приехал с рабочим визитом в Волгоград и уже успел посетить новую школу-тысячник в Дзержинском районе. Осмотрев открывшееся 1 сентября учреждение, Кравцов отметил, что Волгоградская область является примером эффективного управления в системе образования.

Общаясь с губернатором региона Андреем Бочаровым, министр выразил ему персональную благодарность.

– Хочу поблагодарить лично Вас, Андрей Иванович, за внимание, которое Вы уделяете системе образования, патриотического воспитания, развитию спорта, – сказал Кравцов. – Сегодня Волгоградская область – пример эффективного управления системой образования, здесь один из лучших педагогических университетов, серьезная команда, поэтому по всем показателям и качеству образования область занимает лидирующие позиции, и при поддержке партии «Единая Россия» все проекты реализуются в срок — строительство и капитальный ремонт школ.

По мнению Кравцова, Волгоградская область готова к реализации новых национальных проектов.

– Мы выражаем благодарность и готовы в дальнейшем продолжать оказывать всю необходимую поддержку региону, – заверил министр просвещения.