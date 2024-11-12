И на Родниковую хватит? Для Волгограда хотят закупить 50 новых автобусов





Автопарк транспортных предприятий Волгограда могут пополнить 50 новых автобусов. Как сообщает ИА «Высота 102», проектом бюджета Волгоградской области на следующую трёхлетку предусмотрено выделение необходимой для их приобретения субсидии.

– В 2025 году продолжится реализация мероприятий по комплексному развитию городского транспорта Волгограда. В частности, запланировано приобретение 50 автобусов, работающих на сжиженном природном газе, для эксплуатации на маршрутах областного центра, – говорится в пояснительной записке к финансовому документу.

Кроме того, в следующем году проект бюджета предусматривает выделение средств на реконструкцию наземной линии трамвая в рамках заключённого концессионного соглашения, подписание договоров на перевозку пассажиров с компанией ООО «Волгоградский автобусный парк», а также модернизацию завода по ремонту электротранспорта «ВЭТА».

В общей сложности на эти цели из бюджета Волгоградской области в 2025 году планируют выделить 2,6 млрд рублей.

Отметим, как ранее сообщало ИА «Высота 102», проект бюджета Волгоградской области на 2025 год и плановый период 2026, 2027 годов был внесён на рассмотрение Волгоградской областной думы. В настоящее время депутаты изучают разделы документа на профильных комиссиях. На всех этапах до принятия закона в него могут быть внесены изменения и корректировки.