Общество

Министр просвещения Кравцов приедет в Волгоград с рабочим визитом

Общество 11.11.2024 17:13
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11.11.2024 17:13


Министр просвещения Российской Федерации Сергей Кравцов 12 ноября прибудет в Волгоград с рабочим визитом. Как сообщает ИА «Высота 102», в рамках поездки он посетит в городе-герое одну из новых школ.

Так, по данным информагентства, днем во вторник Сергея Кравцова ждут в школе-тысячнике №7 в Дзержинском районе, которой ранее, напомним, было присвоено имя композитора Александры Пахмутовой.  Здесь также на днях прошло открытие стелы по случаю 95-летия Александры Николаевны. 

Напомним, что 22 августа министр Кравцов лично докладывал президенту России Владимиру Путину о вводе  эксплуатацию школы на западе Волгограда. Федеральный чиновник отдельно выделял тот факт, что новое учебное заведение на ул. Джабраила Кортоева стало 1300-м по счету в Волгоградской области. 

Предполагается, что современную школу на 1000 мест Кравцов посетит в сопровождении губернатора Волгоградской области Андрея Бочарова. 

Фото: пресс-служба Минпросвещения РФ

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