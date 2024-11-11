Министр просвещения Кравцов приедет в Волгоград с рабочим визитом





Министр просвещения Российской Федерации Сергей Кравцов 12 ноября прибудет в Волгоград с рабочим визитом. Как сообщает ИА «Высота 102», в рамках поездки он посетит в городе-герое одну из новых школ.

Так, по данным информагентства, днем во вторник Сергея Кравцова ждут в школе-тысячнике №7 в Дзержинском районе, которой ранее, напомним, было присвоено имя композитора Александры Пахмутовой. Здесь также на днях прошло открытие стелы по случаю 95-летия Александры Николаевны.

Напомним, что 22 августа министр Кравцов лично докладывал президенту России Владимиру Путину о вводе эксплуатацию школы на западе Волгограда. Федеральный чиновник отдельно выделял тот факт, что новое учебное заведение на ул. Джабраила Кортоева стало 1300-м по счету в Волгоградской области.

Предполагается, что современную школу на 1000 мест Кравцов посетит в сопровождении губернатора Волгоградской области Андрея Бочарова.

Фото: пресс-служба Минпросвещения РФ