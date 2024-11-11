Волгоградцу ограничили выезд из страны за неуплату штрафов





Жителю Волгограда ограничили право на выезд из страны за неуплату административный штрафов. Как сообщили V102.RU в объединенной пресс-службе судов, в отношении волгоградца возбуждено более 30 исполнительных производств.

Так как на момент рассмотрения дела у должника накопилась сумма более 32 тысяч рублей. Суд ограничил гражданина в праве на выезд за пределы РФ и на управление автомобилем на период до исполнения обязательств по исполнительным производствам.

Решение суда в законную силу не вступило и может быть обжаловано сторонами.