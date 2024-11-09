Спорт

Боксерша из Фролово завоевала бронзу на чемпионате России

Спорт 09.11.2024 21:40
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09.11.2024 21:40


 

Уроженка Фролово Волгоградской области Варвара Чеботарёва стала бронзовым призером чемпионата России по боксу, который завершается сегодня, 9 ноября, в подмосковном Серпухове, сообщает V102.RU.

Крупные национальные соревнования собрали около 200 участников из 48 субъектов Российской Федерации. Волгоградская область была представлена тремя спортсменками, но только одной из них удалось добраться в итоге до пьедестала почета. Чеботарёва сражалась в весовой категории до 50 кг. Для нашей талантливой спортсменки это был первый турнир на столь серьезном уровне. Начала чемпионат 19-летняя Варвара с виктории над соперницей из Тюмени Ксенией Веденевой.

Затем Чеботарёва праздновала успех в четвертьфинале в битве против Дарьи Зимарской из Санкт-Петербурга. И воспитанница фроловской спортивной школы продолжила победный путь, оказавшись  в полуфинале. А вот на этом этапе  Чеботарёва не смогла сломить сопротивление краснодарской оппонентки Карины Коробовой. По итогам трех раундов захватывающего поединка судьи отдали победу Коробовой, которая получила возможность побороться за чемпионский титул в решающем бою, а Варвара в итоге завоевала бронзовую награду. Ее можно считать весомым успехом для юной спортсменки, дебютировавшей на взрослом чемпионате России. Отметим, что медаль Чеботарёвой вручал наставник женской сборной России по боксу Альберт Муталибов.

Фото: Федерация бокса России vk.com

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