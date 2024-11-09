Боксерша из Фролово завоевала бронзу на чемпионате России





Уроженка Фролово Волгоградской области Варвара Чеботарёва стала бронзовым призером чемпионата России по боксу, который завершается сегодня, 9 ноября, в подмосковном Серпухове, сообщает V102.RU. Уроженка Фролово Волгоградской области Варвара Чеботарёва стала бронзовым призером чемпионата России по боксу, который завершается сегодня, 9 ноября, в подмосковном Серпухове, сообщает V102.RU.





Крупные национальные соревнования собрали около 200 участников из 48 субъектов Российской Федерации. Волгоградская область была представлена тремя спортсменками, но только одной из них удалось добраться в итоге до пьедестала почета. Чеботарёва сражалась в весовой категории до 50 кг. Для нашей талантливой спортсменки это был первый турнир на столь серьезном уровне. Начала чемпионат 19-летняя Варвара с виктории над соперницей из Тюмени Ксенией Веденевой.

Затем Чеботарёва праздновала успех в четвертьфинале в битве против Дарьи Зимарской из Санкт-Петербурга. И воспитанница фроловской спортивной школы продолжила победный путь, оказавшись в полуфинале. А вот на этом этапе Чеботарёва не смогла сломить сопротивление краснодарской оппонентки Карины Коробовой. По итогам трех раундов захватывающего поединка судьи отдали победу Коробовой, которая получила возможность побороться за чемпионский титул в решающем бою, а Варвара в итоге завоевала бронзовую награду. Ее можно считать весомым успехом для юной спортсменки, дебютировавшей на взрослом чемпионате России. Отметим, что медаль Чеботарёвой вручал наставник женской сборной России по боксу Альберт Муталибов.