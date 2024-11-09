В Волгограде саперы подорвали авиабомбу

Общество 09.11.2024 11:30
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09.11.2024 11:30
В Волгограде саперы уничтожили очередной снаряд времен Великой Отечественной войны. Как сообщили V102.RU в ГУ МЧС по Волгоградской области, ранее авиабомбу SC-250 обнаружили на территории одного из предприятий города.
Пиротехнический расчет Донского спасательного центра МЧС России обезвредил 250-килограммовый немецкий снаряд в безлюдном месте.
Фото ГУ МЧС по Волгоградской области
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