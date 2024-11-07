Общество

Новые мусоровозы вышли на уборку дворов на севере Волгограда

Общество 07.11.2024 17:57
0
07.11.2024 17:57


Новые маневренные мусоровозы вышли на уборку дворов в северных районах Волгограда. Спецтехника доставлена в областной центр региональным оператором по обращению с ТКО «ЭкоЦентр» для сбора крупногабаритных и коммунальных отходов. 



От привычных мусоровозов новые машины отличают приборные панели с обеих сторон, которые позволяют специалистам вывозить мусор с контейнерных площадок в любом удобном направлении. Всего в октябре регоператору поступило 16 единиц спецтехники.

– Региональный оператор на системной основе обновляет свой парк специализированной техники. Помимо контейнеров такая техника может поднимать и вывозить 8-кубовые бункера. Машины многопрофильные и позволят более качественно и быстро выполнять работу нашим специалистам, – рассказал о преимуществах «подкрепления» заместитель директора филиала ООО «ЭкоЦентр» Рашид Тугушев.

Мусоровозы будут обслуживать не только северную часть Волгограда, но и Городищенский район. Дополнительно в автопарк оператора в ноябре поступит еще 8 таких машин. 

Видео: Алексей Костяков / ИА «Высота 102»

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Общество
07.11.2024 17:56
Общество 07.11.2024 17:56
Комментарии

0
Далее
Общество
07.11.2024 17:42
Общество 07.11.2024 17:42
Комментарии

0
Далее
Общество
07.11.2024 15:23 Реклама
Общество 07.11.2024 15:23 Реклама
Комментарии 0

0
Далее
Общество
07.11.2024 11:37
Общество 07.11.2024 11:37
Комментарии

0
Далее
Общество
07.11.2024 10:42
Общество 07.11.2024 10:42
Комментарии

0
Далее
Общество
07.11.2024 08:06
Общество 07.11.2024 08:06
Комментарии

0
Далее
Общество
06.11.2024 21:36
Общество 06.11.2024 21:36
Комментарии

0
Далее
Общество
06.11.2024 20:25
Общество 06.11.2024 20:25
Комментарии

0
Далее
Общество
06.11.2024 17:42
Общество 06.11.2024 17:42
Комментарии 0

0
Далее
Общество
06.11.2024 17:08
Общество 06.11.2024 17:08
Комментарии

0
Далее
Общество
06.11.2024 16:31
Общество 06.11.2024 16:31
Комментарии

0
Далее
Общество
06.11.2024 14:32
Общество 06.11.2024 14:32
Комментарии

0
Далее
Общество
06.11.2024 13:19
Общество 06.11.2024 13:19
Комментарии

0
Далее
Общество
06.11.2024 11:19
Общество 06.11.2024 11:19
Комментарии

0
Далее
Общество
06.11.2024 08:16
Общество 06.11.2024 08:16
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

18:28
Волгоградстат: рабочая сила в регионе с лета выросла на 5100 человекСмотреть фотографии
17:57
Новые мусоровозы вышли на уборку дворов на севере ВолгоградаСмотреть фотографииCмотреть видео
17:56
В Волгограде Детфонд исполнил мечту еще одного ребенка с инвалидностьюСмотреть фотографии
17:42
В Волгограде тепло и горячая вода вернулись в общежитие на ул. СаушинскойСмотреть фотографии
16:53
В Волгоградской области выявили 6 случаев заболевания вирусом КоксакиСмотреть фотографии
16:30
Мигрантам в регионе России запретили работать курьерамиСмотреть фотографии
16:00
Капитан «Динамо-Синары» поделилась эмоциями после победы над «Университетом»Смотреть фотографии
15:57
Полиция задержала кошмаривших по вечерам волгоградцев серийных грабителейСмотреть фотографии
15:25
В Сети появилось видео остановившего движение скоростных трамваев ДТПСмотреть фотографииCмотреть видео
15:23
Если диагноз онкологического заболевания поставлен: «СОГАЗ-Мед» рассказывает о дальнейших шагахСмотреть фотографии
14:55
Девочка весом более 5 килограммов родилась в СаратовеСмотреть фотографии
14:01
Эксперт спрогнозировал взрывной рост цен на растительное маслоСмотреть фотографии
13:21
Фургон Ozon с товарами разорвало на части в ДТП под ВолгоградомСмотреть фотографии
13:04
ДТП с троллейбусом в Волгограде нарушило работу скоростного трамваяСмотреть фотографии
12:43
Токари, повара и главврачи вошли в топ-5 дефицитных профессий в ВолгоградеСмотреть фотографии
12:26
В Волгограде осудили мужчину, превратившего пасынка в «грушу» для битьяСмотреть фотографии
11:43
В волгоградской Михайловке силовики нашли запрещенные вещества в доме местного жителяСмотреть фотографии
11:37
В Волгограде на ул. Рабоче-Крестьянской столкнулись «Нива» и трамвайСмотреть фотографии
11:11
На цыганских подростков после конфликта в Волжском возбудили уголовное делоСмотреть фотографии
10:58
В Волгоградской области механик прогорел на несуществующей биржеСмотреть фотографии
10:42
Елки на палки? На улице Рокоссовского в Волгограде выдернули высаженные сосныСмотреть фотографии
10:26
Развитие региона и поддержка граждан: Бочаров обозначил приоритеты нового бюджета Волгоградской областиСмотреть фотографии
09:52
Закрывший деньгами глаза на нелегалов полицейский идет под суд в ВолгоградеСмотреть фотографии
08:35
В Волгограде задержали крупного наркоторговцаСмотреть фотографии
08:23
РПН предупредил волгоградцев об опасности заражения вирусом КоксакиСмотреть фотографии
08:06
КСП проверит траты на систему оповещения населения в ВолгоградеСмотреть фотографии
07:12
«Ты чо такой борзый?»: полиция разбирается в конфликте волжан с толпой цыганских подростковСмотреть фотографииCмотреть видео
06:36
Россиянам запретят болеть? Минздрав предложил ограничить количество больничныхСмотреть фотографии
21:36
В Волгограде упрямую матершинницу в суде усмирили штрафомСмотреть фотографии
21:21
Победный дебют на «Динамо Арене»: волгоградские гандболистки уверенно обыграли «Университет»Смотреть фотографии
 