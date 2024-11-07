Новые мусоровозы вышли на уборку дворов на севере Волгограда

Новые маневренные мусоровозы вышли на уборку дворов в северных районах Волгограда. Спецтехника доставлена в областной центр региональным оператором по обращению с ТКО «ЭкоЦентр» для сбора крупногабаритных и коммунальных отходов.





От привычных мусоровозов новые машины отличают приборные панели с обеих сторон, которые позволяют специалистам вывозить мусор с контейнерных площадок в любом удобном направлении. Всего в октябре регоператору поступило 16 единиц спецтехники.

– Региональный оператор на системной основе обновляет свой парк специализированной техники. Помимо контейнеров такая техника может поднимать и вывозить 8-кубовые бункера. Машины многопрофильные и позволят более качественно и быстро выполнять работу нашим специалистам, – рассказал о преимуществах «подкрепления» заместитель директора филиала ООО «ЭкоЦентр» Рашид Тугушев.

Мусоровозы будут обслуживать не только северную часть Волгограда, но и Городищенский район. Дополнительно в автопарк оператора в ноябре поступит еще 8 таких машин.

Видео: Алексей Костяков / ИА «Высота 102»