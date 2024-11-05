Расписание двух электричек изменят 8 ноября из-за футбола в Волгограде

Дополнительные рейсы электричек назначены в пятницу, 8 ноября, в связи с футбольным матчем на стадионе «Волгоград Арена», сообщили V102.RU в отделении Приволжской желдороги.

«Ротор» 8 ноября сыграет на «Волгоград Арене» с «Сочи». Матч начнется в 19.00.

Для удобства болельщиков, после окончания игры, электричка№6437/6438 Волгоград-1 – Волжский отправится с остановки Волгоград-1 в 21:43, а с о.п. Мамаев Курган (верхняя платформа) в 21:49. Прибытие в Волжский - в 22:27.

Электричка №6339 Краснооктябрьская – Шпалопропитка отправится из Краснооктябрьской в 21:46. С о.п. Мамаев Курган (нижняя платформа) будет в 21:53, а прибытие в Красноармейский район на Шпалопропитку - в 22:59.