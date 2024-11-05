Пропавших мужчину и женщину разыскивают в Волгограде

Волонтеры отряда «ЛизаАлерт» разыскивают пропавших мужчину и женщину. Как рассказали V102.RU поисковики, со 2 ноября неизвестно местонахождение Ольги Николаевны Образовской, проживающей в Волгограде. 72-летняя пенсионерка нуждается в медицинской помощи. Поисковики надеются на помощь людей, которые ее могут встретить.

Еще дольше ищут волонтеры Леонида Юрьевича Артеменко. 44-летний мужчина пропал 3 октября.

В настоящее время в регионе бушует непогода. И пропавшие люди, которые могут потерять память, чувствуют себя особенно беспомощными, если они находятся на улице. Посмотрите внимательно на тех, кто проходит мимо вас. Возможно, им нужна помощь.

Просьба всем, кто видел пропавших, обращаться по телефонам 112 или 8995412610, а также 89608871558.