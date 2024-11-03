Расследования

В Урюпинске школьник перевел с карты матери 30 тысяч на счет мошенникам

Расследования 03.11.2024 10:59
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03.11.2024 10:59


В Урюпинске Волгоградской области мошенники втерлись в доверие подростка и похитили с карты родителей крупную сумму. Как сообщили V102.RU в региональном главке МВД, после инцидента с заявлением в полицию обратилась мама 10-летнего школьника. 

В мессенджер ребенку написал неизвестный и предложил подарок – внутриигровую валюту в популярной для детей игре Standoff. По инструкции злоумышленника ребенок перевел с телефона матери деньги на счет мошенника, сам того не подозревая.

По данному факту возбуждено уголовное дело. 

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