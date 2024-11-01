Расследования

Малоимущего волжанина осудят за махинации с соцпомощью при покупке «ГАЗели»

Расследования 01.11.2024 15:59
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01.11.2024 15:59


В Волжском Волгоградской области прокуратурой утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 52-летнего местного жителя, который обвиняется в мошенничестве при получении  соцвыплат, передает V102.RU со ссылкой на пресс-службу региональной прокуратуры. 

Установлено, что обвиняемый в июле 2022 года обратился в центр соцзащиты для оказания соцпомощи для малоимущих на осуществление предпринимательской деятельности, предоставив заведомо ложные данные о состоянии заработка. На полученные деньги он приобрел «ГАЗель», которую спустя время продал теще, а деньгами распорядился по своему усмотрению.

- Проверив материалы уголовного дела, прокуратура посчитала собранные следствием доказательства достаточными для утверждения обвинительного заключения. Уголовное дело направлено для рассмотрения по существу в Волжский городской суд, - рассказала официальный представитель прокуратуры Волгоградской области Оксана Черединина. 

Вину в содеянном фигурант уголовного дела полностью признал. На купленный автомобиль наложен арест. 

Фото: архив V102.RU

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