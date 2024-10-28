Двухметровые позитивные триптихи передали военному госпиталю в Волгограде





В Волгограде студенты института ВолгГТУ нарисовали для военного госпиталя три масштабные картины. Как сообщает V102.RU со ссылкой на авторов идеи, два триптиха и одно полотно нацелены на создание положительного эмоционального эффекта для военнослужащих, проходящих лечение.





В торжественной передаче художественных работ приняли участие представители регионального комитета культуры, комитета соцзащиты, первый проректор-директор института архитектуры и другие почетные гости. Первыми оценили произведения искусства военнослужащие 68-го отдельного разведывательного батальона.

– На конкурс студентами было представлено в общей сложности 20 эскизов, - рассказал председатель реготделения всероссийского движения «Школа Безопасности» Дмитрий Шунин. – На выходе были написаны картины высотой по 2,5 метра, ширина одно картины – два метра, а ширина триптихов – по 5-6 метров. На создание каждой работы у художников ушло до четырех месяцев.

Как сообщает ИА «Высота 102», в основе сюжетов, которые были выбраны для картин, – эпизоды из будничной и счастливой семейной жизни. Стараясь передать позитив военнослужащим, художники сделали ставку на использование солнечных сочных красок.

По словам Дмитрия Шунина, в скором времени студенты подготовят новые работы для отправки в Луганск.

Фото: Дмитрий Шунин