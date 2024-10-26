Общество

Пострадавших в страшном ДТП под Волгоградом доставили в больницу №15

Общество 26.10.2024 17:45
0
26.10.2024 17:45


Все пострадавшие в аварии, которая произошла сегодня в Калачевском районе, госпитализированы в волгоградскую больницу №15. Как сообщили V102.RU в облкомздраве, три человека находятся в тяжелом состоянии в реанимации – это 54-х и 55-летняя женщины и 51-летний мужчина.
22-х, 27-х и 62-летний мужчины находятся в травматологическом отделении. Еще один 47-летний пострадавший – в нейрохирургии. 56-летний мужчина госпитализирован в отделение хирургии. Состояние всех пятерых врачи оценивают как средней степени тяжести.
Напомним, страшная авария произошла сегодня на автодороге  «Червленое-Калач-на-Дону». В результате столкновения ВАЗ-2106 и Лады Приоры  погибли два человека – 12-летний местный житель и 26-летняя женщина, восемь человек пострадали.
По факту трагедии возбуждено уголовное дело. В СУ СК по Волгоградской области заявили, что водители машин не имели прав на управление транспортным средством.
По данным V102.RU, в «шестерке» ехала цыганская семья из Ростовской области.


Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Общество
26.10.2024 12:33
Общество 26.10.2024 12:33
Комментарии

0
Далее
Общество
26.10.2024 11:44
Общество 26.10.2024 11:44
Комментарии

0
Далее
Общество
26.10.2024 09:54
Общество 26.10.2024 09:54
Комментарии

0
Далее
Общество
26.10.2024 09:43
Общество 26.10.2024 09:43
Комментарии

0
Далее
Общество
25.10.2024 20:54
Общество 25.10.2024 20:54
Комментарии

0
Далее
Общество
25.10.2024 20:27
Общество 25.10.2024 20:27
Комментарии

0
Далее
Общество
25.10.2024 19:24
Общество 25.10.2024 19:24
Комментарии

0
Далее
Общество
25.10.2024 19:11
Общество 25.10.2024 19:11
Комментарии 0

0
Далее
Общество
25.10.2024 18:37
Общество 25.10.2024 18:37
Комментарии

0
Далее
Общество
25.10.2024 17:39
Общество 25.10.2024 17:39
Комментарии

0
Далее
Общество
25.10.2024 16:27
Общество 25.10.2024 16:27
Комментарии

0
Далее
Общество
25.10.2024 15:14
Общество 25.10.2024 15:14
Комментарии

0
Далее
Общество
25.10.2024 14:11
Общество 25.10.2024 14:11
Комментарии

0
Далее
Общество
25.10.2024 13:52
Общество 25.10.2024 13:52
Комментарии

0
Далее
Общество
25.10.2024 13:13
Общество 25.10.2024 13:13
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

18:04
В центре Волгограда столкнулись автобус и троллейбусСмотреть фотографии
17:45
Пострадавших в страшном ДТП под Волгоградом доставили в больницу №15Смотреть фотографии
16:52
В торговом центре Волгограда выясняли отношения лучшие борцы областиСмотреть фотографии
15:49
СК: водители разбившихся под Волгоградом автомобилей не имели правСмотреть фотографииCмотреть видео
15:24
В ДТП под Волгоградом разбилась цыганская семья из Ростовской областиСмотреть фотографии
14:58
«Терпи, солдат»: в Волгограде малыш застрял пальцем в горшкеСмотреть фотографииCмотреть видео
14:44
В Волгограде столкнулись маршрутка №3с и Haval: есть пострадавшаяСмотреть фотографии
14:27
Двое погибших, восемь раненых: в ДТП под Волгоградом разбилась цыганская семьяСмотреть фотографии
13:48
Волгоградский боксер Сусленков в Москве победил немца ХаммераСмотреть фотографии
12:57
Пять человек пострадали в массовом ДТП под ВолгоградомСмотреть фотографии
12:33
Особый противопожарный режим отменили в Волгоградской областиСмотреть фотографии
12:13
Под Волгоградом перевернулась машина с двумя подросткамиСмотреть фотографии
11:44
Мрак и страх: гудящее подземелье сняли на видео жители ВолгоградаСмотреть фотографииCмотреть видео
11:39
Бастрыкин отреагировал на устроенную узбеками разборку в школе под ВолгоградомСмотреть фотографии
11:08
В Волгограде в сгоревшем заброшенном доме нашли тело мужчиныСмотреть фотографии
10:48
В Елани наезд на пешехода с пакетами попал на видеоСмотреть фотографии
09:54
Под Волгоградом похоронили погибшего на СВО контрактника Геннадия КарпухинаСмотреть фотографии
09:43
В Волгограде открыли стелу Александре ПахмутовойСмотреть фотографии
09:24
«Драться в Волгограде – это честь»: боксер Максим Бабанин сразится дома с африканцемСмотреть фотографии
09:01
Пьяный житель Волгоградской области напал на судебного приставаСмотреть фотографии
08:41
Волгоградец присвоил себе кусок муниципальной землиСмотреть фотографии
08:16
Треш-блогерша плюнула в скульптуру волгоградской Родины-материСмотреть фотографии
07:54
Волгоградские врачи спасли трехлетних двойняшекСмотреть фотографии
07:04
В РФС откликнулись на критику поля на «Волгоград Арене»Смотреть фотографии
21:30
Врачи провели уникальную операцию волгоградке с циррозом печениСмотреть фотографии
20:54
Глава лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина собралась в ВолгоградСмотреть фотографии
20:27
Магнитные бури? Три подряд ДТП испортили вечер волгоградских автолюбителейСмотреть фотографии
20:04
«Полюби работу – и не будешь работать ни дня». Топовый фотограф Денис Богомолов в подкасте ИА «Высота 102»Смотреть фотографииCмотреть видео
19:24
В Волгограде половина жителей Тулака осталась без светаСмотреть фотографии
18:37
На Мамаевом кургане развернут 200-метровое Знамя ПобедыСмотреть фотографии
 