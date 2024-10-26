Пострадавших в страшном ДТП под Волгоградом доставили в больницу №15

Все пострадавшие в аварии, которая произошла сегодня в Калачевском районе, госпитализированы в волгоградскую больницу №15. Как сообщили V102.RU в облкомздраве, три человека находятся в тяжелом состоянии в реанимации – это 54-х и 55-летняя женщины и 51-летний мужчина.
22-х, 27-х и 62-летний мужчины находятся в травматологическом отделении. Еще один 47-летний пострадавший – в нейрохирургии. 56-летний мужчина госпитализирован в отделение хирургии. Состояние всех пятерых врачи оценивают как средней степени тяжести.
Напомним, страшная авария произошла сегодня на автодороге «Червленое-Калач-на-Дону». В результате столкновения ВАЗ-2106 и Лады Приоры погибли два человека – 12-летний местный житель и 26-летняя женщина, восемь человек пострадали.
По факту трагедии возбуждено уголовное дело. В СУ СК по Волгоградской области заявили, что водители машин не имели прав на управление транспортным средством.
По данным V102.RU
, в «шестерке» ехала цыганская семья из Ростовской области.