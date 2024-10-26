Пьяный житель Волгоградской области напал на судебного пристава

Инцидент произошел во время рейда сотрудников отдела по адресам должников. В одном из дворов многоквартирного дома к ним подошел мужчина в состоянии алкогольного опьянения и попытался ударить младшего судебного пристава.
Сотруднику пришлось применить физическую силу и спецсредства. В отношении гражданина составлен протокол об административном правонарушении, предусмотренном ст. 17.8 КоАП РФ, а затем возбуждено уголовное дело.
Подозреваемому за угрозу применения насилия в отношении представителя власти грозит наказание вплоть до лишения свободы на срок до пяти лет.