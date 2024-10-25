Волгоградцев предупредили о сомнительном молоке из Тульской области





Волгоградский РПН проинформировал о возможном появлении в торговых точках региона фальсифицированной молочной продукции. Как рассказали V102.RU в региональном управлении Роспотребнадзора, соответствующее уведомление поступило накануне из Тульской области.

«Призраком» было признано предприятие ООО «Молпром», расположенное в городе Кимовск. Однако по данному адресу молзавод не осуществляет своей деятельности.

Гражданам, юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям в случае выявления в реализации продукции, выработанной несуществующим предприятием, необходимо сообщить об этом в региональный Роспотребнадзор, указали в ведомстве.

Фото: архив V102.RU