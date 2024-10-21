Общество

В Волжском наградили двух школьников за помощь в задержании преступника

Общество 21.10.2024 20:55
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21.10.2024 20:55


Сегодня, 21 октября, глава Волжского Волгоградской области Игорь Воронин вручил благодарственные письма двум школьникам, которые помогли полицейским задержать преступника. Как рассказали V102.RU в мэрии, несколько недель назад девятиклассники 11-й школы Александр Александров и Иван Лызлов стали свидетелями нападения на женщину. 
Ребята не испугались и помогли подоспевшим правоохранителям обезвредить злоумышленника, несмотря на то, что тот был вооружен ножом.
Фото администрации Волжского

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