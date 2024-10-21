В Волгограде бронзового чекиста почистят за 3,1 млн рублей





В Ворошиловском районе Волгограда стартовали работы по реставрации мемориала «Памятник сталинградским чекистам - бойцам 10 дивизии войск НКВД и работникам милиции г. Сталинграда, защищавшим центральную часть города у устья реки Царицы в 1942-1943гг.». Как сообщили V102.RU в пресс-службе мэрии, специалистам предстоит очистить памятник от загрязнений и нанести защитный слой воска.

Как ранее сообщалось информагентством, на данные работы из бюджета было выделено 3,1 млн рублей.

– Для обеспечения доступа к скульптуре, расположенной на высоте более 15 м, рабочие монтируют специальные леса. Для очистки от загрязнений и обезжиривания скульптуры, высотой порядка 6 метров специалисты будут обрабатывать металл чистящими средствами, при этом составы подберут в зависимости от особенностей каждого участка металла. Затем мастера восстановят патину - слой оксидных соединений, защищающих металл от негативных воздействий окружающей среды, – пояснили в мэрии.

По окончании работ для дополнительной защиты от влаги бронзу покроют специальным воском. Тот же объем работ предстоит выполнить и на бронзовых барельефах на основании памятника.

– При восстановлении объекта соблюдаются все рекомендации по производству работ при установившемся температурном режиме. Также в ближайшее время на объекте планируется оборудовать обогреваемый шатер, позволяющий поддерживать оптимальные условия для работы, даже при установлении отрицательных температур атмосферного воздуха, – добавили в администрации Волгограда.