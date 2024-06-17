Общество

В Волгограде выделили 3,1 млн рублей на реставрацию памятника чекистам

Общество 17.06.2024 11:54
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17.06.2024 11:54

Мэрия Волгограда планирует привести в порядок памятник бойцам 10-й дивизии войск НКВД и работникам милиции, защищавшим Сталинград. Как сообщает ИА «Высота 102», власти объявили о поиске подрядной организации, которой предстоит отреставрировать монумент.

- Победителю конкурса будет необходимо очистить и покрыть защитным составом скульптуру и барельефы, укрепить конструкции постамента, привести в порядок тумбы-трибуны, установленные у подножия памятника, и выполнить ряд других мероприятий, — рассказали журналистам в пресс-службе городской администрации.

Кроме того, специалистам придётся защитить обелиск от воздействия атмосферных осадков. Для этого реставраторам необходимо герметизировать швы гранитных плит специальным раствором.

На эти цели из бюджета выделено 3,1 млн рублей. Итоги аукциона власти подведут до конца этого месяца. Объект должен быть сдан в эксплуатацию в сентябре 2024 года.

Отметим, проект обновления монумента был изготовлен НПО «Волгоградохранкультура» по заказу властей в 2023 году. Тогда изыскания обошлись бюджету в 636 тыс. рублей. Последний раз памятник чекистам реставрировался в 2015 году.

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