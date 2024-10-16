Общество

Волгоградцы просят власти вглядеться в новый, но уже «померкший» сквер

Общество 16.10.2024 08:34
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16.10.2024 08:34


Жители Ворошиловского района Волгограда обратились в редакцию ИА «Высота 102» с просьбой обратить внимание чиновников на состояние нового сквера возле лицея №11. По словам волгоградцев, с момента благоустройства территории прошло совсем немного времени, однако уже сейчас здесь остро ощущается нехватка хозяйской руки. Главное, на что обращают внимание горожане, – это ставшие хроническими проблемы с освещением.  




Напомним, что на улице Елецкой был реализован комплексный проект по строительству баскетбольной арены и общественной территории возле нее. За 240 миллионов рублей в Ворошиловском районе был построен новый ФОК и благоустроена территория вокруг него и ближайших образовательных учреждений на площади 15 тыс. кв.м. В рамках этого проекта также были приведены в порядок фасады и территории лицея № 11 и детского сада № 337. Для лицеистов возвели «умную» спортплощадку, трибуны и площадку для торжественных линеек. 

– Мы так радовались, когда сделали нам наконец-то красивый сквер! И мы очень благодарны за благоустроенную территорию. Видели бы вы, сколько здесь гуляет днем народа летом, особенно днем! – рассказывает читательница ИА «Высота 102», проживающая в непосредственной близости с благоустроенной территорией. – Но надо признать, что почти сразу же после открытия сквера здесь начались проблемы с освещением. В первый раз, в апреле месяце, после наших жалоб удалось вернуть освещение. Теперь же уже которую неделю по вечерам не горят фонари, а молодежь в потемках занимается не пойми чем. 

По словам неравнодушных жителей, после того как в сентябре сквер вновь погрузился в потемки, они не раз обращались в обслуживающее территорию МБУ «ЖКХ Ворошиловского района». Волгоградцы уверяют, что в учреждении на их беспокойство отвечают хладнокровным молчанием. 

– А мы ведь хотим единственного – чтобы новый сквер, ставший местом притяжения жителей, продолжал радовать людей. Сделали хорошо, но ведь это хорошее нужно поддерживать в должном виде! А то получается, что мы ценим то, что имеем, а те, кто несет за это ответственность, – нет. Очень жаль констатировать это! – сокрушается женщина. – Кроме освещения вызывают вопросы скукоженные без полива деревья, а также состояние газона. 

Впервые волгоградцы выражали свое беспокойство из-за состояния газона и качества полива высаженных на территории сквера растений еще в мае текущего года. Тогда в мэрии поясняли, что проблем с поливом в сквере нет, а проплешины на газоне образовались из-за любителей покататься зимой со склонов. Однако же, прошло лето, а состояние газона  так и не улучшилось. 

В администрации Волгограда после новых жалоб горожан сообщили, что тревожиться волгоградцам по-прежнему не о чем. В этом уверены и в МБУ «ЖКХ» Ворошиловского района:

– Проблема с отсутствием освещения была кратковременной и уже устранена. Работы по поливу и покосу газона проводились в рамках установленного графика в течении сезона. Облагораживание участка производится с использованием сезонных растений (папоротник, ландыш и хоста), которые по окончанию вегетационного периода приобретают непривычный серый цвет. Весной многолетние вечнозеленые растения вернутся в привычное зеленое и цветущее состояние, – заверили в МБУ.  

Отметим, что корреспонденты ИА «Высота 102» на минувшей неделе побывали в сквере и лично убедились в том, что тревоги горожан имеют под собой основание. Накануне местные жители сообщили о том, что освещение до сих пор так и не восстановлено. 

– Если освещение  восстановили, мы бы точно обратили внимание. Пока же единственным источником освещения остается спортивная площадка. И если там гасят свет, то и сквер погружается в кромешную тьму, – опровергли слова коммунальщиков волгоградцы. 

Фото и видео: Алексей Костяков / V102.RU

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