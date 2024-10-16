«Опоздавший» на СВО волгоградец отдал бойцам свой минивэн Toyota

Житель Волгограда укомплектовал и отдал участникам СВО свой минивэн Toyota Hiace, передает V102.RU. Как сообщили в Народном фронте, активисты организовали передачу японской иномарки бойцам.

- На войну я уже по возрасту опоздал. Считаю, что мы все в неоплатном долгу перед теми, кто там сейчас воюет. Дай Бог, чтобы они вернулись все живыми, - пояснил свой поступок Владимир Матяш.

Волгоградец позаботился о технической готовности автомобиля, оснастил его необходимыми запчастями, а также запасными шинами и аптечками.

В Народном фронте сообщили, что уже совсем скоро эта машина отправится в зону СВО, к бойцам 20-й мотострелковой дивизии на херсонском направлении.

Фото: Народный фронт / vk.com