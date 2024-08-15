Общество

В Волгограде разрушающийся Ленин готовится возглавить архитектурную революцию

Общество 15.08.2024 18:32
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15.08.2024 18:32


В начале августа 2024 года начался новый этап разрушения памятника В. И. Ленину на одноимённой площади Центрального района Волгограда. Как сообщает ИА «Высота 102», от грандиозного монумента, вот уже несколько лет переживающего не самый лучший период своего существования, начали отваливаться массивные гранитные плиты.


На прошлой неделе рухнула одна из плит, которыми облицован постамент сооружения. Натуральный камень разбился. Лишь по стечению обстоятельств никто из прохожих или туристов, изучающих центр города на Волге, не пострадал.



Как рассказали редакции волгоградцы, произошедшего следовало ожидать. По всему основанию гранит пошёл множеством трещин, кроме того, невооружённым взглядом стала видна деформация геометрии постамента.



Уже после обрушения очевидцы сообщили о том, что с тыльной стороны два ещё более массивных каменных блока отошли от основания и вот-вот рухнут на прилегающий к монументу тротуар.



Примечательно, что памятник, оказавшийся в столь удручающем состоянии, входит в региональный перечень объектов культурного наследия и охраняется законом. Однако почему-то ни защита государства, ни расположение в самом сердце областного центра, ни статус одного из открыточных видов города почему-то не сыграли В. И. Ленину на руку. Советское наследие рушится на глазах.


Печальные метаморфозы, происходящие с сооружением, констатировали и в администрации Волгоградской области.

- В начале августа 2024 года была проведена проверка памятника, в результате которой специалисты выявили его ненадлежащее состояние. В связи с чем правообладателю было объявлено предостережение о недопустимости нарушения законодательства, - рассказали журналистам в пресс-службе регионального комитета государственной охраны объектов культурного наследия.


По информации региональных властей, монументом владеет Росимущество. Ещё в 2022 году облкультнаследием был согласован проект реставрации памятника, однако по неизвестным причинам федеральный орган претворять в жизнь его не спешит.

При этом даже разработку проектно-сметной документации агентство выполнило лишь по принуждению прокуратуры. В 2019 году Центральный районный суд Волгограда одобрил иск надзорного ведомства о возложении на Росимущество обязанности по обследованию и капитальному ремонту сооружения. И если первая часть судебного решения действительно, пусть и спустя три года, но исполнена, то с ремонтом, видимо, в агентстве решили подождать до полного разрушения объекта.


Удивительно, но после предписания облкультнаследия неизвестные решили немного сгладить удручающий вид постамента, попытавшись вернуть выпавший гранитный элемент на своё место. Утраченные после падения фрагменты «реставраторы» поспешили подмазать цементом. Однако на этом ремонт оказался исчерпан. Вываливающиеся с тыльной части гранитные плиты восстановители решили оставить как есть. Оно и понятно — сторона-то не для открыток.

Симптоматично, что на объект культурного наследия махнули рукой не только владельцы, но и городские власти. Согласно материалам судебного разбирательства 2019 года, аварийное состояние памятника В. И. Ленину несёт угрозу жизни и здоровья окружающих. При этом муниципалитет никаких мер к понуждению собственника хотя бы огородить прилегающую территорию, судя по всему, за пять лет так и не предпринял. По крайней мере, на момент публикации материала запрос редакции с просьбой дать разъяснения о проводимой в этом направлении работе был оставлен без ответа.

Отметим, согласно информации Волгоградского регионального отделения общества охраны памятников истории и культуры, монумент был возведён в Волгограде в 1960 году. Его авторами выступили знаменитый советский скульптор Евгений Вучетич и архитектор Григорий Захаров.

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