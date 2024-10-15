Замглавы района в Волгоградской области оштрафовали за равнодушие к жителям

Заместитель главы Городищенского района Волгоградской области поплатился за нерасторопность и игнорирование обращений жителей, передает V102.RU. Как сообщила старший помощник прокурора области Оксана Черединина, проверка показала, что чиновник нарушил требования законодательства о порядке рассмотрения обращений.

- Установлено, что 25 и 26 июня текущего года в администрации зарегистрированы обращения местного жителя по вопросу в сфере земельных правоотношений. Вопреки требованиям законодательства проверка доводов обращений фактически не организована, ответы заявителю не направлены, - рассказала Черединина.

В отношении зама было возбуждено дело об административном правонарушении, предусмотренном ст. 5.59 КоАП РФ (нарушение порядка рассмотрения обращений граждан).

По сведениям информагентства, в игнорировании обращений жителя уличили замглавы Анатолия Торгашина. Мировой судьи судебного участка № 28 Городищенского судебного района вынес ему наказание в виде штрафа в размере 5 тысяч рублей.