Скандинавское хюгге в Новой Москве

Все началось с карты желаний. Перед наступлением 2024 года в шутку сказала себе, что следующий Новый год буду встречать в Москве. Вклеила вырезки из журнала с кремлевскими звездами и стильной столичной новостройкой на ватман и повесила на стену. Как оказалось, это и был мой путеводитель в будущее. Меня зовут Марина, я архитектор-дизайнер в столичном бюро, мне 35 лет. И я нашла свой уголок для творчества, жизни и вдохновения в Новой Москве.

Я всегда говорила себе, что хочу жить только в новой квартире. В районе, где все будет рядом с домом, ну или почти все. Еще находясь в Волгограде, начала просматривать сайты московских застройщиков. Тогда меня и заинтересовали жилые районы Новой Москвы.

Кроме пресловутой зоны комфорта, терять мне было нечего. Моя семья — это кошка Мура. А моя работа давно не имеет географической привязки. Все, что мне нужно, — это интернет, комфорт и свобода. Моя профессия дала мне навык, который очень пригодился при переезде, — это проектирование. Свой переезд в Москву я построила и реализовала от чернового наброска со всеми сметами и согласованиями до чистового проекта. В таких серьезных вещах нельзя надеяться на случай, требуется четко продумывать каждый шаг, иначе реальность может очень разочаровать.

Начала я с изучения опыта других людей. В свободное время перечитала десятки личных историй и отзывов на форумах. И уже на этапе сбора информации стало понятно, что, если я решусь стать москвичкой, прежде всего нужно акцентировать внимание на финансовой подушке на первое время и на собственном жилье.

К новым возможностям

Поиски будущей работы начались с изучения востребованности специалистов моего профиля. Зарегистрировалась на известных рекрутинговых платформах и разместила резюме. И, коли уж оно у меня появилось, набралась смелости и предложила свою кандидатуру паре крутых дизайнерских бюро Москвы, за которыми давно наблюдаю в сети. И — о чудо! — получила отклики. Как вариант, при поиске работы можно воспользоваться рекомендациями друзей по теории трех рукопожатий. Они посоветуют вас своим друзьям, а те — своим. Как показывает практика, у многих волгоградцев есть приятели в Москве.

Следующим моментом подготовки стало решение квартирного вопроса. Съемное жилье не рассматривалось в принципе. Мало кто из хозяев приветствует жильцов с питомцами, да и цены на аренду, сказать по правде, более чем приличные. Свежая однушка в пределах МКАД обходится порядка 70 тысяч рублей в месяц. Так что, если уж и платить, то за свои собственные квадратные метры. Поэтому начала готовиться к продаже своей квартиры в Волгограде, занялась изучением всевозможных программ поддержки от властей и от крупных застройщиков. Одновременно узнавала в столичных банках — сколько они смогут дать мне в долг. В итоге, к моменту переезда мой бюджет составлял около 12 млн рублей. Этого хватало на столичную «однушку» — а в Волгограде у меня была довольно просторная квартира. Тогда я сказала себе: «Ты обмениваешь старые метры на новые возможности столицы».

Моя профессия оказалась настоящей палочкой-выручалочкой и при покупке новой квартиры. Как архитектор, я сразу вижу не самые удачные проекты, могу по достоинству оценить и те, в которые вложены креатив, знания и забота о жильцах. И буквально с первого взгляда меня покорил жилой район «Скандинавия» от ГК «А101». Радовало, что у девелопера имеются различные программы поддержки. Например, можно забронировать квартиру, а главное, зафиксировать ее стоимость, пока ищешь покупателя для старого жилья.

В поисках комфорта

Выбирая место для будущей жизни, я оценивала и транспортную доступность района: для Москвы это очень значимый момент. Часто именно близость метро решает, сколько времени ты будешь тратить на дорогу. В округе «Скандинавии» несколько станций, до ближайшей — «Потапово» — прогуляться буквально 8 минут. Подальше «Новомосковская» и «Бунинская аллея».

Как я уже говорила, район построен ГК «А101», а это один из крупнейших застройщиков Новой Москвы. Об опыте говорят цифры — более 6 млн квадратных метров построенного жилья, и тысячи строятся прямо сейчас. По официальной статистике, каждая десятая квартира в новостройках столицы покупается именно у ГК «А101».

Полностью доверяя своему чутью и опыту, я все же решила проверить, что говорят и думают об этом районе его жители. Выяснилось, что его рейтинг на сервисе «Яндекс. Недвижимость» — твердая пятерка. А это говорит о многом: то, что пишут люди, подтверждает, что я действительно сделала правильный выбор.

Моя новая жизнь

В моем новом районе мне все показалось близким к идеалу. Окружающая цветовая палитра фасадов домов умиротворяет и настраивает на спокойствие. Все стильно и «геометрично». После Волгограда очень непривычно было видеть отсутствие заборов и преград, отделяющих школу от улицы - удивительно, но это дает больше безопасности и свободы. А во дворах совсем нет машин: все они либо припаркованы со стороны дороги, либо прячутся в подземных паркингах!

У скандинавов есть слово «хюгге» (hygge). Оно означает уют и комфортная праздничность, вызывающие чувство удовлетворения или благополучия. Именно так я бы описала атмосферу новомосковской «Скандинавии». Мой глаз радует каждая деталь. Прогулки по площади имени писательницы Туве Яссон и обнимашки с ее героями - со скульптурами муми-троллей, которые уютно обжились в нашей «Скандинавии». К слову, это единственный в мире памятник детскому литератору. Радуют взгляд и многолетние дубы, их сохранили во время стройки и вписали в ландшафт нового района. Кстати, за чистый воздух и неповторимые ощущения «городского леса» здесь отвечают не только эти вековые красавцы — на территории района растет огромное количество деревьев и кустарников. И все это переплетается с километрами велодорожек, беговыми и прогулочными маршрутами, а еще есть спортплощадки, зоны для воркаута и йоги.

В этом году «Скандинавия» стала обладателем номинации «Масштабная застройка свободных территорий». Здесь все продумано до мелочей и построено по принципу 15-минутного города. А это значит, все необходимое в шаговой доступности. На первых этажах домов один к одному разместились уютные кафе, пекарни, магазины, аптеки и всевозможные службы, готовые достойно ответить на любые бытовые вопросы жильцов. Здесь одинаково комфортно и молодым амбициозным людям, ценящим свободу, и семейным парам. Медучреждения, кружки, секции, детские сады, школы - все близко от дома.

На примере моей истории оказалось, что от мечты до реальности всего 5 месяцев. Этого времени хватило, чтобы изучить вопрос и найти свой уютный уголок.

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