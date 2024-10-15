Гидрометцентр предупредил волгоградцев об утреннем тумане

16 октября отдельные районы Волгоградской области окажутся во власти тумана. Как сообщает ИА «Высота 102», жёлтый уровень опасности в связи с ухудшением видимости на территории региона объявил Гидрометцентр России.
Согласно карте предупреждений для ЮФО, туман накроет населённые пункты на исходе ночи, в 3:00, и продлится вплоть до 12:00.
Отметим, несмотря на обложной дождь, который начался в Волгоградской области 15 октября, в регионе также продолжает действовать оранжевый уровень опасности в связи с почвенной засухой и повышенными рисками возникновения пожаров.
Фото из архива ИА «Высота 102»