Общество 15.10.2024 17:09
0
15.10.2024 17:09
У жителей поселка Гумрак Дзержинского района Волгограда, которые уже несколько лет добиваются строительства дороги, ведущей к шоссе Авиаторов, опустились руки после очередного ответа от чиновников, ставящего крест на их мечтах. Как рассказали V102.RU жители домов №74, 75, 76, 77, 78 и 83, полукилометровый участок дороги имени маршала Жукова представляет собой обычную грунтовку с одной характерной особенностью – с большим количеством глины. Надо ли говорить, что даже от мелкого дождя глиняную дорогу сразу развозит. А в распутицу тут и вовсе не проедешь.
– У нас ведь тут и дети живут, а их надо в школу возить. Думаете, каждый родитель рискнет это делать, когда машину кидает из стороны в сторону? Это ведь позор какой-то, а не дорога! Все едут по современному шоссе Авиаторов, и даже не представляют, что рядом с ним люди живут как в каменном веке. Ну что нам, лошадей заводить и на подводах передвигаться? – негодуют жители.
Борьбу за нормальную дорогу люди ведут с 2020 года. За годы переписки с чиновниками жители пожаловались уже во всевозможные инстанции, в том числе и федерального уровня – обращались и на прямые линии президента, писали и Михаилу Мишустину. В итоге жалобы волгоградцев возвращались в город и регион, и от местных чиновников они получали новые отписки.
Последний ответ из департамента городского хозяйства Волгограда, датированный октябрем этого года, снова не на шутку расстроил жителей.
– Чиновники подробно расписали, сколько героических усилий им нужно предпринять, чтобы, наконец, у нас появилась дорога – и проект планировки сделать, и проектно-изыскательские работы провести, и документацию разработать, и госэкспертизу пройти. Но что мешало им пройти все эти процедуры? – недоумевают волгоградцы.
Из вышеперечисленного сделано только межевание участка, и то, благодаря настойчивости жителей поселка. Но, даже если предположить, что проект, которого еще нет, благополучно пройдет экспертизу, на его реализацию необходимо будет изыскать финансирование.
– В этом году в бюджете нас, конечно, нет. Нам лишь обещают, что «данное мероприятие будет рассмотрено при формировании предложений о включении целевого финансирования в бюджет Волгограда на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 года». Но гарантии, что нас туда включат, конечно, никто не дает. Вот мы думаем – сколько еще лет нам надо ждать, чтобы, наконец, наше конституционное право на комфортную среду было соблюдено? – задают, скорее, риторический вопрос горожане.
Фото читателей V102.RU
Суд Камышина взыскал компенсацию с коммунальщиков за разбитую Skoda15.10.2024 18:07
Общество 15.10.2024 18:07
Скандинавское хюгге в Новой Москве15.10.2024 16:50
Общество 15.10.2024 16:50
Гидрометцентр предупредил волгоградцев об утреннем тумане15.10.2024 16:41
Общество 15.10.2024 16:41
В Волгограде с 5 ноября прекратят работать дачные автобусы15.10.2024 15:29
Общество 15.10.2024 15:29
В Волгограде подключили к отоплению 20% всех объектов15.10.2024 13:04
Общество 15.10.2024 13:04
Власти Волгограда отрапортовали о подаче тепла в каждый пятый МКД15.10.2024 11:11
Общество 15.10.2024 11:11
В Волгограде от туристического налога освободят участников СВО и ветеранов15.10.2024 10:55
Общество 15.10.2024 10:55
В Волгограде из заточения спасли обессиленную 85-летнюю пенсионерку15.10.2024 10:29
Общество 15.10.2024 10:29
В Волгограде за воровство электроэнергии владелец гостиницы заплатит 27 млн15.10.2024 10:24
Общество 15.10.2024 10:24
GRASS доставил гумпомощь жителям приграничных районов Курской области15.10.2024 09:34 Реклама
Общество 15.10.2024 09:34 Реклама
В Котово сократили уроки в школах из-за холода15.10.2024 09:24
Общество 15.10.2024 09:24
Волгоградцам раскроют тайны бункера Сталинградского управления НКВД15.10.2024 09:02
Общество 15.10.2024 09:02
В Волгограде хотят ввести туристический налог14.10.2024 21:33
Общество 14.10.2024 21:33
Волгоградских фермеров предупредили о ближайших мышиных набегах14.10.2024 21:17
Общество 14.10.2024 21:17
Волгоградцы «сожгли» вместе с мусором 4 млн рублей сбережений14.10.2024 19:42
Общество 14.10.2024 19:42