



У жителей поселка Гумрак Дзержинского района Волгограда, которые уже несколько лет добиваются строительства дороги, ведущей к шоссе Авиаторов, опустились руки после очередного ответа от чиновников, ставящего крест на их мечтах. Как рассказали V102.RU жители домов №74, 75, 76, 77, 78 и 83, полукилометровый участок дороги имени маршала Жукова представляет собой обычную грунтовку с одной характерной особенностью – с большим количеством глины. Надо ли говорить, что даже от мелкого дождя глиняную дорогу сразу развозит. А в распутицу тут и вовсе не проедешь. У жителей поселка Гумрак Дзержинского района Волгограда, которые уже несколько лет добиваются строительства дороги, ведущей к шоссе Авиаторов, опустились руки после очередного ответа от чиновников, ставящего крест на их мечтах. Как рассказали V102.RU жители домов №74, 75, 76, 77, 78 и 83, полукилометровый участок дороги имени маршала Жукова представляет собой обычную грунтовку с одной характерной особенностью – с большим количеством глины. Надо ли говорить, что даже от мелкого дождя глиняную дорогу сразу развозит. А в распутицу тут и вовсе не проедешь.

– У нас ведь тут и дети живут, а их надо в школу возить. Думаете, каждый родитель рискнет это делать, когда машину кидает из стороны в сторону? Это ведь позор какой-то, а не дорога! Все едут по современному шоссе Авиаторов, и даже не представляют, что рядом с ним люди живут как в каменном веке. Ну что нам, лошадей заводить и на подводах передвигаться? – негодуют жители. – негодуют жители.

Борьбу за нормальную дорогу люди ведут с 2020 года. За годы переписки с чиновниками жители пожаловались уже во всевозможные инстанции, в том числе и федерального уровня – обращались и на прямые линии президента, писали и Михаилу Мишустину. В итоге жалобы волгоградцев возвращались в город и регион, и от местных чиновников они получали новые отписки. Борьбу за нормальную дорогу люди ведут с 2020 года. За годы переписки с чиновниками жители пожаловались уже во всевозможные инстанции, в том числе и федерального уровня – обращались и на прямые линии президента, писали и Михаилу Мишустину. В итоге жалобы волгоградцев возвращались в город и регион, и от местных чиновников они получали новые отписки.

Последний ответ из департамента городского хозяйства Волгограда, датированный октябрем этого года, снова не на шутку расстроил жителей. Последний ответ из департамента городского хозяйства Волгограда, датированный октябрем этого года, снова не на шутку расстроил жителей.

– Чиновники подробно расписали, сколько героических усилий им нужно предпринять, чтобы, наконец, у нас появилась дорога – и проект планировки сделать, и проектно-изыскательские работы провести, и документацию разработать, и госэкспертизу пройти. Но что мешало им пройти все эти процедуры? – недоумевают волгоградцы. недоумевают волгоградцы.

Из вышеперечисленного сделано только межевание участка, и то, благодаря настойчивости жителей поселка. Но, даже если предположить, что проект, которого еще нет, благополучно пройдет экспертизу, на его реализацию необходимо будет изыскать финансирование. Из вышеперечисленного сделано только межевание участка, и то, благодаря настойчивости жителей поселка. Но, даже если предположить, что проект, которого еще нет, благополучно пройдет экспертизу, на его реализацию необходимо будет изыскать финансирование.

– В этом году в бюджете нас, конечно, нет. Нам лишь обещают, что «данное мероприятие будет рассмотрено при формировании предложений о включении целевого финансирования в бюджет Волгограда на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 года». Но гарантии, что нас туда включат, конечно, никто не дает. Вот мы думаем – сколько еще лет нам надо ждать, чтобы, наконец, наше конституционное право на комфортную среду было соблюдено? – задают, скорее, риторический вопрос горожане. задают, скорее, риторический вопрос горожане.

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